Música, bailes y una gran oferta sociocultural en la VI edición del Festival Ilustrado de Ferrol

Momento de la presentación del evento Daniel Alexandre

En menos de una semana, concretamente entre los días 7 y 9 de mayo, Ferrol celebrará la VI edición de su Festival Ilustrado, un evento sociocultural ligado a su candidatura a Patrimonio de la Unesco y que en esta ocasión será especialmente significativo al conmemorarse el 300 aniversario de la declaración de la ciudad naval como capital del Departamento Marítimo del Norte, un hecho que marcó el inicio de este período histórico. Así, desde el Concello se ha reforzado la programación de esta cita ya consolidada con propuestas para todas las edades inspiradas en un movimiento artístico, arquitectónico y cultural que se convirtió en seña de identidad del municipio.

Así, la concejala de Turismo, Maica García, fue la encargada, junto a la delegada territorial, Martina Aneiros, de presentar este jueves las diferentes actividades que se llevarán a cabo durante dichos tres días. La primera jornada, de este modo, servirá como introducción al festival, con un relatorio gratuito en el Torrente Ballester a las 19.30 horas sobre la enciclopedia francesa.

Ya el viernes 8, la programación arrancará al mediodía en la plaza de Armas con un encuentro escolar en el que 1.500 escolares crearán con cartulinas la bandera de la ciudad. Por la tarde, a las 18.00 horas, Amboage acogerá un encuentro de personas caracterizadas de la época –que luego participarán en un pasacalles– y otro de ‘influencers’ locales. A las 19.15, en este mismo espacio, se hará entrega de los Premios Ilustrados, que este año reconocerán la labor de los historiadores Esperanza Piñeiro y Jaime Antón Viscasillas, así como del presidente de la Junta General de Cofradías, Fernando Iguacel. Una vez concluida la celebración, se dará paso en este mismo punto a una sesión de ópera del Siglo de las Luces a cargo de Rosalía Varela y otra de bailes ilustrados. Así, la jornada central del festival finalizará a las 20.45 horas en el Cantón de Molíns con un aperitivo ilustrado –solo para personas caracterizadas– con acompañamiento municipal al que seguirá una representación teatral.

El sábado 9, la celebración arrancará a las once de la mañana con un nuevo pasacalles que en esta ocasión contará con la participación de diferentes bandas de la ciudad naval y que finalizará su recorrido en Amboage. Las actividades continuarán en esta plaza con un puesto de retratos en vivo, sesiones de maquillaje e incluso duelos. Por la tarde, a las 18.00 horas, se realizará una visita guiada gratuita al Ferrol ilustrado con salida en Curuxeiras, mientras que en Amboage, al mismo tiempo, tendrá lugar una recogida de firmas a favor de la candidatura ferrolana –además de darse continuidad a algunos de los talleres de la mañana–. A las 19.45 en este espacio habrá una segunda sesión de baile organizada por colectivos de la ciudad y ya, como despedida, la residencia militar Baluarte acogerá una “noite ilustrada” para personas caracterizadas a partir de las 21.00.

Cabe señalar que para participar en los retratos en vivo y en la visita guiada será necesario formalizar la inscripción mandando un WhatsApp al número 657 033 782, mientras que para el evento nocturno en el alojamiento castrense se hará en el 634 478 499.