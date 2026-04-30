Los sindicatos vuelven a celebrar el Primero de Maio por separado

Manifestación del Primeiro de Maio del año pasado de CCOO y UGT Daniel Alexandre

Como ocurre con el 10 de Marzo desde hace años, la celebración del Primeiro de Maio de las tres principales fuerzas sindicales –CIG, CCOO y UGT– se hará por separado, con dos manifestaciones que, aun partiendo desde dos puntos diferentes, llegarán a verse y casi a cruzarse en algún momento del recorrido, como sucedió el año pasado en la plaza de Armas.

CCOO y UGT saldrán desde la plaza de O Inferniño. ‘Dereito, non trincheiras. Salarios, vivenda e democracia’ es el lema con el que afrontan el Día de la Clase Trabajadora, que este año, explican, llega “nun momento decisivo no que están en xogo non só as condicións de vida da clase traballadora, senón a propia calidade das nosas democracias”.

A nivel internacional, las dos centrales sindicales reclaman “o respecto estrito ao dereito internacional, a fin das guerras e a protección da poboación civil” y, además, exigen “unha Unión Europea valente e propositiva”.

En el ámbito más “doméstico”, CCOO y UGT advierten de la “crecente infiltración da ultradereita como cabalo de Troia no seo das nosas sociedades”. Asegura que esta alternativa “non é unha opción política máis”, sino un “proxecto que cuestiona dereitos fundamentais, alimenta o odio e debilita a democracia”. Los sindicatos aplauden además el proceso de regularización de personas migrantes por ser una medida “de xustiza imprescindible que debe garantir dereitos e pór fin á explotación laboral”.

Por su parte, la CIG tiene, como es habitual, dos movilizaciones. Son a la misma hora –12.00 horas– en As Pontes y en Ferrol, con salida, en este caso, de la sede comarcal, en Esteiro. Aunque el acto central del sindicato nacionalista se traslada a Lugo “en resposta á deriva autoritaria e golpista do Partido Popular” –que presenta una moción de censura con una concejala no adscrita que se presentó por el PSOE en las pasadas municipales de 2023–, Ferrol volverá a ser una de las movilizaciones más relevantes en términos de participación.

El eslogan de este año es “Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos”. Con él, la CIG reclama “avanzar en dereitos, esixir dos gobernos políticas alternativas e da patronal, xustiza social, mais tamén respecto para poder exercer a plena soberanía, o dereito de autodeterminación e a capacidade de decidir libremente”.

MAS

El Movimiento Alternativo Sindical –MAS– hace un llamamiento a la movilización en un momento que presenta “importantes desafíos”, como la persistencia de la precariedad, la temporalidad y el incremento del coste de la vida.

MAS denuncia la desigualdad que sufre la población femenina en el mercado laboral y los retos que presenta el mundo del trabajo en cuestiones como los derechos, la salud y la protección social, y anima a la clase trabajadora a organizarse.