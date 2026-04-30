Los alumnos Ignacio Gómez y Xandre Álvarez ganan el concurso de Resistencia de Materiais

Uno de los equipos participantes en esta edición Campus Industrial

El ‘Equipo 8’, formado Ignacio Gómez y Xandre Álvarez, ganó el pasado martes el concurso de Resistencia de Materiais organizado por los profesores Fran González, José Manuel Amado y Emilio Sanjurjo para el alumnado de segundo curso de los grados en Enxeñaría Eléctrica y en Enxenaría Electrónica e Automática de la EPEF.

Un total de 60 estudiantes participaron en la edición. En esta ocasión, el reto consistía en diseñar y construir un regulador de desplazamiento mecánico que debía imponer un movimiento vertical de 10 centímetros para una carga de cuatro kilos y de 15 centímetros para el doble de peso. Además, el ingenio debía tener dos piezas como mucho y de unas dimensiones y peso concretos. En segunda posición quedaron ‘Brikerdacho’, de Brais Rellán, Iker Romar, Ignacio Piñeiro y David Varela. La calificación obtenida es el 20% de la nota final en la materia.