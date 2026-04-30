La UE perfila en Navantia los sistemas de los futuros buques militares

Foto de familia de los participantes en el seminario Navantia

La Unión Europea avanza en la definición de los sistemas que equiparán los futuros buques militares que se construyan en los países miembros. En esa fase, Navantia juega un papel importante y entre el pasado martes y hoy jueves, el astillero de Ferrol acogió el sexto seminario del denominado proyecto Pesco 4E organizado por la Armada y la Agencia Europea de la Defensa –EDA en sus siglas en inglés–.

Esta iniciativa está coordinada por España y tiene como miembros a Portugal, Grecia, Italia, Países Bajos y Suecia, además de a Alemania en el rol de observador. Con financiación de la UE, Pesco 4E es uno de los productos que profundizan en el proceso de autonomía industrial por el que transita la Unión.

En ese sentido, el programa que trajo estos días a representantes de las diferentes Marinas implicadas abordó el perfilado de los requisitos de cinco de los sistemas con los que contarán, para favorecer una interoperabilidad plena entre sí y con el resto de miembros de la OTAN, los buques militares del futuro: la defensa contra vehículos no tripulados, el posicionamiento independiente de satélite, la navegación autónoma, las armas de energía dirigida y los sistemas no tripulados de superficie multipropósito. Además de cerca de 60 personas en representación de los Ministerios de Defensa de los siete Estados implicados, participaron en las jornadas del COEX Digital Twin directivos y técnicos de 24 empresas privadas. El general de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel Martínez, y el director de Programas de Defensa de Navantia Ferrol, Rafael Seijo, inauguraron las jornadas.

En ese sentido, el Pesco 4E no pretende diseñar un modelo concreto de buque, pero sí unificar muchos de sus sistemas y capacidades de nueva generación necesarias, como sensores, vehículos autónomos o la nube de combate naval.