La salud mental centra una jornada formativa en el Campus Industrial de Ferrol

Parte del equipo del Programa Afrontemos de la UDC Campus Industrial

La promoción de la salud mental centrará una jornada organizada por el programa Afrontemos que se desarrollará el jueves 7 de mayo en el Campus Industrial. Aunque se dirige especialmente a la comunidad universitaria, podrá asistir cualquier persona que lo desee, siempre que se inscriba antes de las 14.00 horas de la víspera enviando un correo a la dirección vcfrs@udc.gal o llamando al número 881 013 800.

Es el equipo de la unidad de investigación en Intervención e Coidado Familiar, adscrita a la Facultade de Enfermaría e Podoloxía y dirigida por el profesor de la UDC Valentín Escudero, el que está detrás de la organización de una cita que busca proporcionar información útil para saber gestionar la salud mental y hacerlo, además, con un enfoque multidisciplinar que incluye un taller, la proyección de un corto y la representación de la obra de teatro.

Mañana

El programa de la jornada comenzará a las 9.45 horas con una primera conferencia en el aula magna de la Facultade de Humanidades e Documentación a cargo, precisamente, de Escudero que lleva por título ‘Por que non me fai caso o meu cerebro’. Acto seguido tomará el relevo José Eduardo Rodríguez, psicólogo clínico de la Unidade de Prevención de Conduta Suicida del Sergas, que hablará sobre como afrontar este tipo de situaciones.

Sobre las 12.30 horas tendrán lugar de manera simultánea tres talleres prácticos impartidos por psicólogos. Las personas interesadas deberán, por lo tanto, elegir entre ‘Xestiona a ansiedade na túa vida cotiá’, con Alicia Martínez y Julia Lodeiro; ‘Primeiros auxilios en saúde mental’, con Carlos de Francisco; y ‘Relacións saudables: detecta e xestiona as relacións tóxicas’, con Natalia García y Antía Vázquez.

Tarde

La actividad del Festival Afrontemos continuará por la tarde con un nuevo taller, en este caso en el salón de actos Concepción Arenal a las 16.00 horas, titulado ‘Cando o cerebro entra en ritmo’, que impartirá Pedro Campos, músico y creador del método Percuterapia. A las 18.00, Bea Lema, ilustradora que en 2024 ganó el Premio Nacional de Cómic con la novela gráfica ‘O Corpo de Cristo’, mostrará el uso del bordado y la narrativa gráfica para tratar temas de salud mental y, acto seguido, se proyectará el corto de animación de título homónimo realizado por Uniko y Abano Producións, de la ferrolana Chelo Loureiro.

La representación de la obra de Cristina Mariño ‘Mama Cora’, de la compañía de Canido Opaí Teatro, a las 20.00 horas, pondrá el colofón al Festival del programa Afrontemos, una iniciativa creada en 2021, tras la crisis sanitaria del Covid, que ha permitido atender a casi 550 personas, la inmensa mayoría (93%) estudiantes.