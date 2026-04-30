Estela Sanesteban | “Rara es la persona en situación irregular que no sea vulnerable”

Estela Sanesteban, trabajadora social en el Patronato Concepción Arenal Daniel Alexandre

Las colas para acceder al interior de las renovadas dependencias del Patronato Concepción Arenal en la calle Galiano son más que habituales desde que el gobierno anunciara la apertura de un proceso extraordinario de regularización de inmigrantes , y más desde que se aprobó el decreto y se conocen ya cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar la tramitación.

Personal y voluntarios no dan abasto con la labor que se les acumula, y muy especialmente los trabajadores sociales, que deben expedir los certificados de vulnerabilidad. El Patronato es una de las entidades autorizadas para tramitar estos expedientes, requisito fundamental para poder obtener el permiso de residencia. Desde aquí se colabora en todo lo que puedan precisar, trámites con el banco para pagar las tasas obligatorias –muchos carecen de CIF o cuentas bancarias– y también para poder acreditar la residencia, recurriendo entonces a tickets de transporte, de compra, atenciones sanitarias, etc.

¿Cómo están siendo estos días?

Pues teniendo en cuenta que tenemos 4.173 usuarios y que viene gente por el proceso de regularización extraordinario pero también por numerosas cuestiones más, se puede decir que sí, son días muy complicados para todos. Es que aquí seguimos asesorando día a día sobre cuestiones de empadronamiento, sanidad, sociales y jurídicas, al margen del proceso propiamente dicho.

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¿Cómo os organizáis?

Estamos trabajando con cita previa porque entendemos que así damos calidad a nuestro servicio, pudiendo así atender de forma individualizada a cada en persona resolviendo mejor las dudas o problemáticas que cada uno tenga.

¿Cuántas personas podéis llegar a atender en un día?

Solo por esta cuestión estamos atendiendo entre 16 y 20 personas solo por la mañana. Además, también tenemos intención de ampliar el servicio los sábados y algunas tardes.

Encima hay un plazo que se debe cumplir para todo el trámite, ¿no es así?

Claro. No hay tiempo que perder pues la solicitud debe estar lista antes del 30 de junio. Nosotros estamos intentando agilizarlo lo que se pueda para que haya margen si fuera necesario incorporar algo o si se solicita algún informe de nuevo

¿Cuál es vuestra labor?

Intentamos ayudarlos para que puedan ser ellos mismos los que entreguen los papeles, asesorándolos de cada paso para que los puedan tramitar por vía telemática. Hay quien prefiere presentarlo en persona en Correos, y en estos casos les ayudamos a cubrir los diferentes modelos, ya se trate del 25, 31 o 32, que depende de la situación de partida de cada familia, ya sean irregulares, regularizados con hijos que no lo son, etc.

¿Cómo se certifica una vulnerabilidad, podría haber engaños?

¡Claro que podría haber engaños! Incluso por parte de gente que ya tratas y conoces. Pero creo que en este punto es donde es importante la labor del profesional del trabajo social, que por medio de una serie de cuestiones podemos obtener la información muy relevante y clarificadora. No obstante, creo que cualquier persona que esté en este país sin permiso de residencia y, por lo tanto, sin trabajo y sin poder acceder a una vivienda, es más que vulnerable.

¿Tenéis tiempo para otras cuestiones que no sean este proceso?

Si, claro, eso no cambia. De hecho estoy esperando para tramitar una tarjeta de bienvenida y seguimos en coordinación directa con los servicios sociales y sanitarios, mirando prestaciones a las que se tienen derecho, gestionándolas... en breve darán comienzo las matrículas de la FP y mantenemos nuestros programas de orientación laboral.

¿Cómo van estos programas?

Pues en nuestro intento de buscarles trabajo lo estamos consiguiendo y eso es algo que nos llena de alegría a todos. Estamos siendo capaces de colocar a la gente que tiene su permiso laboral y con ello mejora su calidad de vida.

¿Cobráis por vuestros servicios?

Nunca. Aunque se ha llegado a decir que sí y algunos usuarios así nos lo han transmitido. De hecho mucha gente que llega aquí pregunta cuánto van a tener que pagar, pero aquí no se cobra a nadie por el trabajo de asesoramiento, si después por la razón que sea alguien quiere contratar un servicio jurídico concreto es otra cuestión, pero aquí jamás se cobra por hacer este trámite de regularización y todos los demás.