El Concello destinará 82.000 euros a la mejora del local social de la AVV de Pazos

El teniente de alcalde y el concejal de Obras e Servizos con la directiva de la AVV de Pazos Cedida

El gobierno local de Ferrol destinará una partida de 82.000 euros, provenientes del Plan de Obras e Servizos (POS+) Complementario de 2025 de la Diputación, a la mejora del local social de la Asociación de Vecinos del lugar de Pazos, en la parroquia de Serantes. Así se lo trasladó este mediodía el teniente de alcalde, Javier Díaz, a la directiva de la entidad durante una reunión enmarcada en el calendario de encuentros municipales por el plan de barrios. Díaz Mosquera, que estuvo acompañado por el concejal José Tomé, relató que las actuaciones planeadas tienen como objetivo acondicionar el espacio “para adaptalo ás necesidades actuais da veciñanza”, además de subsanar algunas deficiencias del inmueble.

Así, entre las intervenciones programadas se encuentra la limpieza e impermeabilización de la cubierta; la reparación de las placas del falso techo dañadas –sustituyendo aquellas que no se puedan arreglar–; el tratamiento de humedades en fachadas y parámetros interiores; el cambio de suelos en las estancias del piso inferior del local; o el cambio de iluminación por otra de tecnología LED.

A esto se suma, como recordó el concejal José Tomé, el proyecto de aglomerado de los caminos de A Regueira y Seara-Coimil, ya en fase de licitación, para el que se destina una partida de 125.275 euros, en este caso sufragado por el POS+ 2025. Por su parte, desde la AVV se solicitó al Concello que acometa la segunda fase de las obras de construcción de las aceras, una intervención que contaba con financiación provincial de 2023 que nunca se llegó a realizar.

En cuanto a los trabajos realizados dentro del plan de barrios, los representantes consistoriales detallaron que el servicio de recogida de residuos realizó labores de desbroce y chapeo en la carretera de Pazos, en las inmediaciones del CEIP y en los entornos de O Piñeiro, O Carballal, Soutiño, A Seara, A Raposa, A Sapa y en el local social, además de sanear medio centenar de contenedores y alcantarillas. Asimismo, se procedió a la limpieza del parque infantil, mientras que el servicio de mantenimiento eléctrico realizó un total de 23 actuaciones.