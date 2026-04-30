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Ferrol

Cogami impulsa un curso de limpieza que incluye prácticas en empresas

Desde la entidad recuerdan que se trata de iniciativas para personas con certificado de discapacidad o incapacidad laboral

Redacción
30/04/2026 18:23
Una acción formativa anterior de Cogami
La acción formativa se desarrollará en las instalaciones de Cogami
Cedida
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La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) ha abierto el plazo de inscripción para un curso de técnica/o de limpieza en Ferrol, dirigido exclusivamente a personas con certificado de discapacidad o incapacidad laboral que quieran mejorar sus opciones de acceso al empleo. 

La acción formativa, que se impartirá en las instalaciones de calle Sánchez Calviño, nº56-58 de la urbe, comenzará el próximo 8 de mayo y se extenderá hasta el 17 de junio, en horario de 09.00 a 14.00 horas, con una duración total de 145 horas. De ese total, 70 horas estarán destinadas a la realización de prácticas en empresas, con el objetivo de acercar a las personas participantes al contexto laboral real y facilitar su posterior inserción.

Esta formación se centra en una de las ocupaciones que tiene demanda por parte del tejido empresarial de Ferrolterra, el que incrementa las oportunidades de inserción laboral de las personas participantes una vez finalizado el curso, como indican desde Cogami.

La propuesta de formación se enmarca en el programa ‘Máis Emprego’, cofinanciado por la Fundación ‘La Caixa’ y el fondo Social Europeo Plus, que tiene como finalidad mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad por medio del establecimiento de itinerarios de inserción sociolaboral. 

Desde Cogami explican que las personas que puedan estar interesado en participar en la formación que todavía pueden inscribirse, ya que el proceso de selección continúa abierto y existen plazas disponibles. Más información o inscripción en el correo electrónico silferrol@cogami.gal o a través del teléfono 981 325 568.

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