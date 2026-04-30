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Ferrol

Ambiente primaveral en la celebración de la ‘Fashion Fest’ del comercio local

Desfiles de moda, talleres y la ruleta de premios animaron la tarde-noche en el barrio de A Magdalena

Redacción
30/04/2026 22:24
Fashion Fest primavera
Los desfiles convirtieron las calles en alfombra roja
Martín Barreiro
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La alfombra roja y las pasarelas volvieron a hacerse con la zona comercial del barrio de A Magdalena.

La ‘fashion’ destinada a fomentar las compras en las distintas estaciones se convirtió ayer en una ‘Primavera Fest’ en la que no faltaron actividades para animar no solo el consumo en el comercio local sino también las calles en una tarde-noche de celebración, organizada por el centro Comercial Aberto A Magdalena.

Fashion Fest primavera
Fashion Fest primavera
Martín Barreiro

Los desfiles de moda alternaron con las actuaciones musicales, formando un mapa de ocio con los comercios implicados como puntos de referencia.

Además, los clientes pudieron rellenar casillas de un folleto con cuños para poder participar con distintas tiradas en la ruleta de premios.

Fashion Fest primavera
Ruleta de premios
Jorge Meis

También en la jornada de este jueves se falló el premio del concurso de escaparates del comercio, con las votaciones del público en las redes sociales, resultando ganadora del primer premio Sisterciñas, mientras que Cloti&Fifí y Óptica Martínez Pardo quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente

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