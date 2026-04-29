Vecinos de la calle Lousas reclaman al gobierno local la limpieza de fincas abandonadas

Los afectados aseguran que las ratas y los jabalíes han proliferado en estos terrenos Daniel Alexandre

Un grupo de vecinos de la calle Lousas, en la parroquia de Serantes, presentó este miércoles bajo Registro una reclamación al gobierno local de Ferrol para que aporte una solución a la problemática de las fincas abandonadas en el mencionado vial.

Según detallaron los afectados posteriormente, en una rueda de prensa ofrecida con el apoyo del BNG, esta falta de limpieza no solo supone un perjuicio estético en el área, sino también de seguridad, dado que el grado de deterioro de estos terrenos es tan elevado que en los últimos años se han registrado hasta cinco conatos de incendio –todos ellos, salvo uno, apagados por los propios residentes–. A esto se suma, denuncian, la proliferación de ratas, jabalíes e insectos, teniendo que fumigar ellos mismos las parcelas descuidadas tras detectarse varias plagas de pulgas y cucarachas, entre otras especies.

“É unha demanda que se retrotrae no tempo bastantes meses atrás e que temos canalizada de maneira reiterada nas diferentes comisións”, explicó el portavoz del BNG, Iván Rivas, que acusó al gobierno local de “mostrarse indiferente” ante esta problemática. A este respecto, el nacionalista afirmó que era una situación que se daba en muchas otras parroquias de Ferrol derivada, entre otros factores, de que el Concello carece de un Plan de prevención contra incendios en el rural ferrolano.

Rueda de prensa celebrada esta mañana en el palacio municipal de Ferrol Daniel Alexandre

De este modo, el representante afeó al Consistorio que ni actúe de forma subsidiaria en dichas fincas, ni opte por la vía coercitiva mediante sanciones –señalando, además, que es conocedor de quiénes son los dueños, pues procedió tiempo atrás con la ejecución voluntaria de los trabajos, que lleva un año paralizada, mientras que nunca se impulsó la forzosa–. Asimismo, desde el BNG se insistió en que, por una vía u otra, la responsabilidad de que estos terrenos estén en buenas condiciones recae sobre el Concello, criticando así que los expedientes sancionadores no se tramiten.

Por último, los afectados denunciaron también que, al igual que otros barrios y parroquias del municipio, están sufriendo problemas de escombros y residuos voluminosos abandonados tanto junto a los contenedores, como en las propias parcelas abandonadas.