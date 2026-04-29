Premio un estudio desarrollado por farmacéuticas de los centros de salud de Caranza y Narón

Dos de las profesionales recibiendo el segundo premio del congreso autonómico ASF

Las farmacéuticas de Atención Primaria de los centros de salud de Narón y Caranza, pertenecientes al Área Sanitaria de Ferrol, Mercedes Fraga Sampedro, María José Brage Rodríguez, y Leticia Serantes Pérez, han obtenido un segundo premio en el encuentro gallego de Farmacéuticos de Atención Primaria, que se celebró en Vigo. Este galardón recayó en la búsqueda de pacientes por parte de estas profesionales con posibles medicaciones duplicadas de hipolipimiantes, tratamientos para bajar niveles de grasa en sangre, por ejemplo colesterol o triglicéridos, en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Precisamente, el objetivo del trabajo era mejorar la adherencia y la eficiencia mediante la sustitución por combinaciones a dosis fijas.

La adherencia al tratamiento de estos medicamentos en pacientes con alto riesgo cardiovascular (RCV), frecuentemente polimedicados, consumidores de varios fármacos a la vez, representa un reto clínico relevante, tal y como explicaban. En esta demarcación sanitaria se intentó buscar esa duplicidad en la prescripción de dos de estos hipolipemiantes, la rosuvastatina en combinación con ezetimiba para alcanzar dosis altas, lo que incrementa la complejidad terapéutica; y se sustituyeron por una sola presentación equivalente. En consecuencia, estas expertas realizaron un estudio de intervención en tres de sus áreas. Se identificaron pacientes con esa duplicidad activa y se revisó la tolerancia, función renal y adecuación terapéutica.

Asimismo, los candidatos seleccionados fueron derivados al servicio de Cardioloxía para la prescripción de combinaciones fijas, y, posteriormente, el farmacéutico realizó una intervención telefónica con el paciente para informarle del cambio.

Durante el estudio, se propuso de cambio de medicación a 142 pacientes de la zona

En total, se revisaron 279 personas, y se propuso cambio a 142 de ellas. Esta intervención permitió simplificar su tratamiento, mejorar la adherencia percibida y optimizar el uso de recursos. “La coordinación entre Atención Primaria y especializada resultó clave”, destacaron las profesionales en el trabajo destacado por sus colegas. Gracias a los listados de pacientes generados, ha sido posible hacer esa revisión farmacoterapéutica.

Las premiadas quisieron hacer partícipe de este reconocimiento a la jefa del Servicio de Cardioloxía del CHUF, Raquel Marzoa Rivas, y subrayaron “su valiosísima colaboración e o esforzo realizado”. Destacaron, igualmente, que “cando falabamos cos pacientes, agradecían a atención prestada por este servizo e esta mellora na súa abordaxe terapéutica”.