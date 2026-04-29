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Ferrol

Navantia Ferrol publicará antes del verano más de un centenar de plazas

La Comisión Local de Emprego ha fijado el número de incorporaciones y ahora trabaja en definir los perfiles

X. Fandiño
X. Fandiño
29/04/2026 23:04
F-111 Navantia Bonifaz
Empleados de la compañía pública, en la F-111
Jorge Meis
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Navantia convocará próximamente más de un centenar de plazas para el astillero de Ferrol. Lo hará, con casi toda probabilidad, antes de las vacaciones de verano, con el objetivo de que las personas seleccionadas tras superar las diferentes fases del proceso puedan estar incorporadas a sus respectivos puestos este mismo año.

La Comisión Local de Emprego, un órgano bilateral en el que se sientan la dirección y la parte social, habrían acordado ya el número necesario para ir adecuando la plantilla fija a las nuevas necesidades, el ritmo de producción actual y la cobertura de las progresivas bajas, a través, fundamentalmente, del contrato-relevo, incluido por primera vez en un convenio de empresa.

De este modo, la Comisión trabaja ahora en la definición de los perfiles necesarios tanto para las plazas que exigen una experiencia mínima de cuatro años en el puesto –sénior– como para las que no –júnior–. La puesta en marcha de la Fábrica Digital de Bloques va a demandar, cuando alcance su pleno funcionamiento, alrededor del verano, un número importante de profesionales y, de hecho, en la última convocatoria de plazas, lanzada el pasado mes de diciembre, ya se contemplaban perfiles específicos para la infraestructura que está llamada a transformar la manera de producir en la factoría ferrolana.

En estos momentos está todavía en marcha el proceso que comenzó entonces y que va a generar un centenar de nuevos puestos de trabajo. 

850 en cinco años

La empresa pública Navantia ha publicado para el astillero de Ferrol un total de 850 plazas en los últimos cinco años y medio, un ritmo de contratación que no se daba desde hacía décadas. La plena ocupación y las inversiones en marcha han hecho posible que, por primera vez en mucho tiempo, no se merme la plantilla principal. En estos momentos se está desarrollando el proceso iniciado en diciembre –el plazo de presentación de solicitudes concluyó a mediados de enero de este año– de un centenar de plazas –60 júnior y el resto, con más de cuatro años de experiencia en el puesto–, que, sumadas a las 97 de los dos procesos anteriores, también en 2025, elevan a casi 200 los empleos que se generaron el ejercicio pasado. La intención de la empresa es mantener el ritmo para acompañar la curva de actividad de los programas en curso.

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