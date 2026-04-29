Navantia Ferrol publicará antes del verano más de un centenar de plazas

Empleados de la compañía pública, en la F-111 Jorge Meis

Navantia convocará próximamente más de un centenar de plazas para el astillero de Ferrol. Lo hará, con casi toda probabilidad, antes de las vacaciones de verano, con el objetivo de que las personas seleccionadas tras superar las diferentes fases del proceso puedan estar incorporadas a sus respectivos puestos este mismo año.

La Comisión Local de Emprego, un órgano bilateral en el que se sientan la dirección y la parte social, habrían acordado ya el número necesario para ir adecuando la plantilla fija a las nuevas necesidades, el ritmo de producción actual y la cobertura de las progresivas bajas, a través, fundamentalmente, del contrato-relevo, incluido por primera vez en un convenio de empresa.

De este modo, la Comisión trabaja ahora en la definición de los perfiles necesarios tanto para las plazas que exigen una experiencia mínima de cuatro años en el puesto –sénior– como para las que no –júnior–. La puesta en marcha de la Fábrica Digital de Bloques va a demandar, cuando alcance su pleno funcionamiento, alrededor del verano, un número importante de profesionales y, de hecho, en la última convocatoria de plazas, lanzada el pasado mes de diciembre, ya se contemplaban perfiles específicos para la infraestructura que está llamada a transformar la manera de producir en la factoría ferrolana.

En estos momentos está todavía en marcha el proceso que comenzó entonces y que va a generar un centenar de nuevos puestos de trabajo.