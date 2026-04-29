Defensa
Más de 200 aspirantes ingresarán como militar de tropa y marinería
Este nuevo acceso al primer ciclo de 2026 confirma el aumento de interés por esta salida profesional
Según la subdelegación de Defensa, el número de aspirantes que ingresarán en las Fuerzas Armadas, en escalas de tropa y marinería, en la provincia, ha aumentado con respecto a otras ediciones.
Así, explican que se han recibido un total de 237 solicitudes para el primer ciclo de 2026, de las cuales 71 fueron mujeres y 166 hombres. Desde el departamento se informa también que de los 96 aspirantes que pasaron el proceso selectivo, 37 integrarán el Ejército de Tierra, 52 la Armada y 7 el del Aire.
De toda Galicia, son un total de 202 aspirantes, al sumarse también los procedentes de otras provincias.