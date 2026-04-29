Más de 200 aspirantes ingresarán como militar de tropa y marinería

De estos solicitantes 52 recalarán en la Armada AEIG

Según la subdelegación de Defensa, el número de aspirantes que ingresarán en las Fuerzas Armadas, en escalas de tropa y marinería, en la provincia, ha aumentado con respecto a otras ediciones.

Así, explican que se han recibido un total de 237 solicitudes para el primer ciclo de 2026, de las cuales 71 fueron mujeres y 166 hombres. Desde el departamento se informa también que de los 96 aspirantes que pasaron el proceso selectivo, 37 integrarán el Ejército de Tierra, 52 la Armada y 7 el del Aire.

De toda Galicia, son un total de 202 aspirantes, al sumarse también los procedentes de otras provincias.