Izado y arriado de bandera en el Palacio de Capitanía, este jueves

Uno de los habituales arriados de bandera en Capitanía Daniel Alexandre

En el marco de las actividades complementarias que se realizan en todo el territorio nacional con motivo de la VII Jornada Histórica de la Armada, el Palacio de Capitanía acoge este jueves una ceremonia de izado y otra de arriado de bandera.

De este modo, a las 10.00 horas se vivirá la primera de las acciones, un izado que contará con la colaboración de alumnado de 6º de Primaria del Colegio Tirso de Molina. Este momento estará presidido por el Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol, el capitán de fragata David Almeida García.

Ya cerca del ocaso, a las 21.30 horas, se ha previsto la otra ceremonia, la de arriado de cada último jueves de mes, que estará presidida por el capitán de navío, Jesús González-Cela Franco, Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie. A las 21.12 se formará la sección de Honores, compuesta por dotaciones de buques de la referida unidad, a la que seguirá el habitual por San Francisco y Real hasta Capitanía.