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Armada

Formación en seguridad marítima en la escuela de especialidades Antonio de Escaño

Alumnos de la UDC tomaron parte en un curso de capacitación de varios días en el Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI)

Montse Fernández
Montse Fernández y Redacción
29/04/2026 17:33
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Un grupo de alumnos apagando un incendio en su fase formativa
Armada
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Un total de 62 alumnos de la Escuela Superior de Náutica y Máquinas de la Universidade da Coruña (UDC) ha concluido con éxito su período de formación en el Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI), perteneciente a la escuela de especialidades Antonio de Escaño. 

Esta acción se desarrolló entre el 13 y el 24 de abril y es fruto de la colaboración entre ambas instituciones. Se trata, como indican desde la Armada, “de una alianza estratégica que permite poner a disposición de la sociedad civil la excelencia de este centro de enseñanza militar y sus capacidades técnicas de vanguardia”. 

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Uno de los ejercicios desarrollados
Armada

El objetivo de la iniciativa es dotar al alumnado de competencias necesarias para obtener el certificado de formación básica en la lucha contra los incendios, de primer nivel. Esta titulación es un requisito indispensable de la Organización Marítima Internacional (IMO), bajos los estándares del convenio STCW (Standars of Training Certification and Watchkeeping).

Programa

Durante las semanas que duró la instrucción el estudiantado completó un programa teórico y práctico que incluyó el abordaje de técnicas avanzadas en prevención y control de siniestros, la extinción de fuegos en escenarios de alta complejidad y el empleo especializado de equipos de protección individual (EPI), así como los sistemas de seguridad de última generación.

La colaboración con la Universidade coruñesa “destaca el papel de la Armada como referente nacional en formación de seguridad interior, garantizando que los alumnos alcancen el mayor grado de capacitación en materia de seguridad”. 

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Foro de grupo en el CISI
Armada

La clausura de esta acción, que se desarrolla de forma conjunta entre la Escaño y la UDC “reafirma la importancia de la cooperación docente para la protección de la vida humana en el mar y cumpliendo la normativa vigente”, aseveran desde la Armada.

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