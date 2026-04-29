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Ferrol

FeC anima a los ferrolanos a participar en los actos de protesta por el Primero de Mayo

La formación puso en valor los avances logrados en los últimos años

Redacción
29/04/2026 22:14
Una de las protestas convocadas durante el pasado 2025
AEIG
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El próximo viernes, 1 de mayo, se celebra en buena parte del mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Así, con motivo de esta efeméride, desde Ferrol en Común (FeC) se hizo esta mañana un llamamiento a la ciudadanía para que participe en los diferentes actos de protesta convocados por entidades sindicales y sociales ferrolanas para reivindicar sus derechos.

A este respecto, la formación defendió los diferentes avances logrados en los últimos años, como los incrementos registrados en el número de personas dadas de alta en la Seguridad Social o de los contratos indefinidos, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la mejoría en las pensiones. No obstante, también señala que la clase trabajadora está viviendo “un duro momento” por factores como el alto precio de la energía o los productos de alimentación –una situación agravada por las guerras en Ucrania e Irán–, reclamando medidas para paliar el efecto en los hogares de ambos conflictos bélicos.

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