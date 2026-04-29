El PSOE vuelve a alertar sobre la pérdida de fondos europeos por el retraso en las obras de San Felipe

Los socialistas señalaron que el nivel de ejecución ronda el 45% Jorge Meis

El grupo municipal socialista volvió a cargar esta mañana contra el gobierno local de Ferrol por la falta de información sobre el retraso en las obras del castillo de San Felipe, alertando nuevamente de que esta demora podría suponer la pérdida de la financiación europea.

A través de un comunicado, la formación afeó a la concejala de Turismo, Maica García, que no aportase, en la última comisión del área, datos concretos “sobre o estado dun dos principais motores económicos e patrimoniais da cidade”, acusándola de una “desconexión total coa realidade do castelo”. “É inadmisible que a responsable de promocionar o noso maior activo non turístico non teña respostas sobre por que a obra está parada ou que plans hai para salvar o financiamento europeo”, criticaron.

En este sentido, la agrupación recordó que la iniciativa cuenta con una subvención cercana a los 958.000 euros procedentes de los fondos Next Generation –gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central– y que, a día de hoy, “presenta un escenario de parálise”. Así, los socialistas incidieron, por una parte, en que las obras se encuentran en un nivel de ejecución del 45%; y, por otro, en que la empresa adjudicataria de las labores “ignorou as ordes de executar a cuberta no verán de 2025” de cara a que fuese posible trabajar en el interior en época de lluvias. A esto se suma, apuntan, que el proyecto ya acumula tres jefes de obra desde que comenzó el proyecto.

En esta línea, el grupo aseguró que los informes técnicos municipales rechazaron la petición de la compañía de obtener una prórroga de cuatro meses, concediendo en su lugar una de 38 días naturales –que vencerá el 16 de mayo–. Por todo esto, la formación exige al Concello que “deixe de buscar excusas” y asuma “responsabilidades”.