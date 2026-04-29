El Arsenal Militar acogió un ejercicio de seguridad para su equipo de Emergencias

Bomberos de Navantia en pleno ejercicio Cedida

El Arsenal Militar de Ferrol acogió este mediodía un ejercicio de seguridad interior diseñado para “evaluar y reforzar” la capacidad de respuesta de su equipo de Emergencias. Tal y como informó tras el simulacro la Armada, se trató de un adiestramiento conjunto en el que tomaron parte tanto medios propios, como remolcadores del Tren Naval, dotaciones de la 31 Escuadrilla de Superficie y del Mando de Unidades de Acción Marítima o efectivos de la Policía Naval del Tercio Norte, como externos, en este caso el cuerpo de bomberos del astillero de Navantia.

Así, este ejercicio sirvió para comprobar la integración operativa de todos los involucrados, poniéndose a prueba, detalla, “los procedimientos de comunicación, el Plan de Autoprotección y Emergencia y los medios contraincendios”, además de identificar las fortalezas y “áreas de mejora” en estos protocolos. El simulacro, un incendio en uno de los edificios de las instalaciones castrenses con un evacuado, dio comienzo poco después del mediodía con el despliegue de los bomberos y posteriormente de los servicios sanitarios.

De este modo, desde la Armada se destacó que el objetivo de este simulacro pasaba por “mantener y mejorar el adiestramiento de cara a “solventar incidencias que puedan degradar las capacidades del Arsenal”, además de “poner en riesgo a la población civil”.