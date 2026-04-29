Denuncian un “clima de acoso e represalias” a las delegadas sindicales en Os Ventos

Las delegadas sindicales expusieron su situación Cedida

La secretaria comarcal de la CIG-Servizos, Beatriz Fernández, y varias delegadas de Os Ventos, firma que asume el Servizo de Axuda no Fogar –SAF– en varios concellos de la comarca, denunciaron este miércoles la “situación límite” que están viviendo “baixo a xestión desta empresa”, a la que acusan de “priorizar o beneficio económico por riba das condicións laborais e da calidade asistencial”.

El sindicato critica los “recortes continuos nos tempos de atención, unha organización deficiente e unha presión constante sobre o persoal para cumprir uns servizos imposibles”. En ese sentido, abundaron en la “inexistencia de tempos reais para os desprazamentos” y en cuestiones como “a falta de cobertura de baixas e vacacións”, entre otros aspectos. “Os Ventos está a facer negocio coa dependencia”, añadieron antes de señalar también a las administraciones que contratan sus servicios, a las que acusan de “permitir que este sistema se sosteña” y a las que instan a intervenir para poner fin a una situación de “abuso continuado”.

Además, explican que la empresa ha generado un “clima de acoso e represalias” a las delegadas de la central sindical “polo seu labor de defensa dos dereitos das traballadoras” y advierten de que “non imos tolerar nin un só abuso máis”.