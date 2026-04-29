Comienzan los trabajos de limpieza y desbroce en la alameda de Esteiro

Buena parte del lateral del acceso a Navantia ya ha sido liberado de vegetación Jorge Meis

El pasado lunes, día 27, el alcalde, José Manuel Rey, anunció tras la celebración de la Xunta de Goberno Local que las labores de preparación de la alameda de Esteiro de cara a acometer las obras de la segunda fase de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ comenzarían de forma inminente. Así, una vez completado el vallado de la zona al día siguiente, los operarios de la empresa adjudicataria de las obras, Prace, arrancaron este miércoles los trabajos de desbroce y limpieza de esta superficie.

La intervención, que como apuntó el Concello se extenderá hasta la semana próxima, avanza a buen ritmo, como pudieron comprobar los vecinos de la zona, retirándose ya buena parte de la masa vegetal del lateral del acceso principal de Navantia. En este sentido, la puerta de la antigua Escola Obreira, uno de los elementos patrimoniales que se recuperará y se pondrá en valor con el proyecto, vuelve a ser plenamente visible desde la calle Taxonera.

Como se recordará, Rey Varela detalló a comienzos de semana que, tras formalizar los contratos de dirección de obras y de ejecución y de coordinación de salud, el último paso dado fue la aprobación del plan de seguridad para los trabajos, lo que permitía iniciar ya las labores en el entorno de Taxonera y Mac-Mahón. Comienza así, por tanto, un período de 15 meses en los que se darán diferentes grados de afectación en el área, de los cuales, al igual que sucede con Irmandiños, se irá informando al respecto conforme avancen las obras.

El proyecto, recalcó el gobierno local, permitirá dar continuidad al modelo de movilidad que se está implantando en la primera fase –Ferrol Vello-A Magdalena–, con un carril bici, sendas peatonales y zonas verdes hasta la antigua puerta del astillero. Una particularidad de esta segunda etapa del proyecto es la creación de nuevos espacios de aparcamiento –incluido el primer punto de recarga para vehículos eléctricos de la ciudad–, con uno disuasorio en el espacio que a día de hoy ocupa el estacionamiento interior de Navantia. Asimismo, también se reordenará el tráfico con la creación de una nueva rotonda en Españoleto.