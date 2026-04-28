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Ferrol

Preparan al sector turístico para la llegada del eclipse del 12 de agosto

El Pazo de Mariñán reunió a regidores locales y técnicos de Turismo 

Redacción
28/04/2026 22:42
El eclipse tendrá lugar el próximo 12 de agosto
Archivo
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El Pazo de Mariñán acogió este martes una jornada formativa centrada en la preparación del sector turístico de la provincia ante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Se trata de un fenómeno astronómico excepcional que situará buena parte de la provincia de la A Coruña en la franja de totalidad y convertirá el territorio en un punto estratégico para la observación de este acontecimiento. 

El vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, puso el foco en la importancia de la prevención, de la planificación y de la información rigurosa como ejes fundamentales ante un evento de estas características. Indicó, en este sentido, que “agora non se trata tanto de promocionar o destino, como de organizar con responsabilidade os fluxos de visitantes e poñer o foco na información, na concienciación e na prevención”.

Vistas desde el faro de Cabo Ortegal

Simulacro de eclipse: así se verá el fenómeno en las diferentes localizaciones de Ferrolterra

Más información

También subrayó la importancia de la divulgación práctica alrededor de las condiciones reales de observación, recordando que la localización dentro de la franja de totalidad no garantiza por sí sola una visión idónea del fenómeno.

En la jornada participaron alcaldes, alcaldesas y personal técnico de Turismo de diferentes ayuntamientos de la provincia, en un encuentro orientado a analizar las oportunidades y los desafíos organizativos asociados a este fenómeno astronómico, que podría atraer una importante afluencia de visitantes.

Durante la sesión se abordaron cuestiones clave como la seguridad en la observación, la planificación de espacios y accesos, la capacidad de acogida, la creación de productos turísticos específicos y las estrategias de información y coordinación territorial, con el objetivo de que administraciones, empresas y profesionales cuenten con las herramientas necesarias para afrontar esta cita con planificación y responsabilidad.

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