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Teatro educativo

Periferia Teatro difunde respeto y conexión con lo natural entre los más pequeños en Afundación

El espectáculo de títeres 'Vuelapluma' está organizado por el área educativa de la entidad y será presenciado por cerca de 600 escolares

Redacción
28/04/2026 19:52
Los protagonistas de ‘Vuelapluma’ en escena
Los protagonistas de ‘Vuelapluma’ en escena
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Este miércoles 29 y jueves 30, el auditorio de Afundación acogerá el espectáculo de títeres ‘Vuelapluma’, una producción de la compañía Periferia Teatro que llega después del éxito de anteriores reconocimientos en festivales tanto estatales como internacionales. A las 10.00 y a las 12.00 horas tendrán lugar los pases, que contarán con la asistencia de alrededor de 600 escolares de 14 centros educativos de Ferrolterra.

‘Vuelapluma’ relata con ternura la historia de un pájaro que descubre lo que es volar en libertad después de haberse pasado la vida encerrado en una jaula. Con un lenguaje que combina títeres, música y grandes dosis de poesía visual, el espectáculo propone a los niños y niñas un relato que fomenta valores como el respeto, el crecimiento personal y la conexión con el mundo natural del que formamos parte los seres humanos.

Esta iniciativa se enmarca en la programación para escolares que organiza el área educativa de Afundación, que reserva un importante espacio para las artes escénicas al entender su potencial para estimular la capacidad de observación, incentivar el diálogo y la reflexión, así como su capacidad de desarrollar habilidades sociales.

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