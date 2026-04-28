Más de diez actores en escena ponen suspense a ‘Asesinato en el Orient Express’ en Ferrol

Juanjo Artero encarna al detective Hércules Poirot Cedida

‘Asesinato en el Orient Express’, una de las clásicas novelas de misterio de Agatha Christie, se representará este jueves 30 en el teatro Jofre, después de haber sido adaptada para el escenario por Ken Ludwig y traducida por Alicia Serrat. Esta pieza protagonizada por Juanjo Artero, que se dio a conocer cuando era un niño en ‘Verano azul’, dirigida por Jose Saiz, sigue el viaje en tren del mítico Hércules Poirot, que tras una noche de tormenta despierta con uno de los casos más desafiantes de su carrera.

La impactante escenografía del taller valenciano Fet d’Encàrrec ambienta esta historia a bordo del Orient Express, en la que un pasajero aparece asesinado en una mañana de invierno en la década de 1930.

En los alrededor de 90 minutos de duración, los once actores que irán pasando por el escenario ferrolano cautivarán a los espectadores manteniendo el suspense de esta producción de Pinkerton Espectáculos distribuida por Saga, que aun tiene escasas entradas disponibles.

Juanjo Artero, como Hércules Poirot, lidera el elenco que también integran Daniel González o Jaime Vicedo, como Monsieur Bouc; Helena Font, como Mary Debenham; Miguel Artero o Ricardo Saiz, como Hector McQueen; Juanan Lucena, como S. Ratchett y C. Arbuthnot; Paco Pllicer, como Michel; Mónica Zamora, como la princesa Dragomiroff; Carmen Higueras, como Greta Ohlsson; Candela Granell, como la condesa Andrenyi; Estela Muñoz, como Helen Hubbard, y Fidel David, como mozo de equipaje.