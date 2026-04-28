La sede de la Cruz Roja de Ferrol amanece vandalizada con pegatinas del grupo Núcleo Nacional

Uno de los carteles, ya retirados, que podían verse a primera shoras de la mañana Cedida

La sede ferrolana de la Cruz Roja, en la calle Dolores, amaneció este martes vandalizada, con cartelería pegada en sus amplios escaparates con la firma del grupo Núcleo Nacional.

Se trataba de imágenes con lemas como 'Cultiva la tierra, protege tu patria', 'Raza', o 'Remigración, España para los españoles'.

Al parecer, no es la primera vez que dañan esta sede con pegatinas de este tipo.

Desde Ferrol en Común ya se han hecho eco de estos hechos y denunciado la aparición de "elementos neonazis na cidade", reclamando una investigación policial 'profunda' por delito de odio y solicitando la unión de todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales "para poñerlles freo".

Desde Ferrol en Común se solidarizan con el personal de Cruz Roja y ponen en valor su trabajo con las personas vulnerables de la comarca, con independencia de su raza, sexo o condición personal o social.

Asimismo, insisten en la necesidad de establecer actividades fomativas con centros escolares para promover valores de tolerancia, respeto y democracia.