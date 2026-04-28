Ferrol en Común apuesta por el pintado de un banco LGTBI+ como compromiso democrático

Ferrol en Común eleva al pleno una moción por el día contra la LGTBIfobia Daniel Alexandre

Con motivo de la próxima conmemoración el día 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, desde el grupo municipal de Ferrol en Común se apuesta por una serie de medidas para las que busca el apoyo plenario de la corporación, por lo que elevará a la sesión de mañana por la tarde una moción al respecto.

Así las cosas, desde FeC se pide que se haga efectivo el pintado de un banco de la ciudad con la bandera LGTBI+ como expresión visible del compromiso democrático del Concello con la igualdad y la lucha contra la discriminación de las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales, bisexuales y con expresiones de género no normativas, afirmando que “ante a discriminación e o odio non cabe nin silencio nin equidistancia”.

FeC pide que se garantice la formación del personal al servicio de la administración local en materia de diversidad sexual, identidad y expresión de género, igualdad de trato y prevención de la discriminación, con atención prioritaria al personal de servicios sociales. Se reclaman, asimismo, campañas de difusión, formación y sensibilización y en materia de diversidad afectivo-sexual.