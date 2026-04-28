Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol en Común apuesta por el pintado de un banco LGTBI+ como compromiso democrático

Eleva al pleno de esta semana una moción con motivo del 17 de mayo

Redacción
28/04/2026 22:29
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos
Ferrol en Común eleva al pleno una moción por el día contra la LGTBIfobia
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Con motivo de la próxima conmemoración el día 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, desde el grupo municipal de Ferrol en Común se apuesta por una serie de medidas para las que busca el apoyo plenario de la corporación, por lo que elevará a la sesión de mañana por la tarde una moción al respecto. 

Así las cosas, desde FeC se pide que se haga efectivo el pintado de un banco de la ciudad con la bandera LGTBI+ como expresión visible del compromiso democrático del Concello con la igualdad y la lucha contra la discriminación de las personas lesbianas, gays, trans, intersexuales, bisexuales y con expresiones de género no normativas, afirmando que “ante a discriminación e o odio non cabe nin silencio nin equidistancia”.

FeC pide que se garantice la formación del personal al servicio de la administración local en materia de diversidad sexual, identidad y expresión de género, igualdad de trato y prevención de la discriminación, con atención prioritaria al personal de servicios sociales. Se reclaman, asimismo, campañas de difusión, formación y sensibilización y en materia de diversidad afectivo-sexual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

El ideal gallego

Preparan al sector turístico para la llegada del eclipse del 12 de agosto
Redacción
Escaparates florales Clothy and Fifi

El comercio de A Magdalena florece para celebrar este jueves su Primavera Fashion Fest
Redacción
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos

Ferrol en Común apuesta por el pintado de un banco LGTBI+ como compromiso democrático
Redacción
El ideal gallego

El PSOE reclama una comisión de seguimiento ante el inicio del proceso de saneamiento de la zona rural de Ferrol
Redacción