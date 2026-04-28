Ferrol acogerá este sábado un encuentro internacional de vespas

Una concentración de vespas en el puerto de Curuxeiras AEIG

Ferrol volverá a convertirse en epicentro para moteros, pero no de unos amantes del motociclismo más, sino de aquellos que gustan de desplazarse en sus vespas, bólidos de dos ruedas que cuentan con muchos simpatizantes en Ferrolterra.

La concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Ferrol, Maica García, anunciaba ayer mismo que el próximo sábado 2 de mayo tendrá lugar un nuevo evento en la zona relacionado con estos clásicos moteros, transformando la urbe local de nuevo en la capital de la Vespa.

Tal y como anunció la edila, no se trata de una cita cualquiera ya que en esta ocasión la ciudad será el escenario del Encuentro Internacional Vespa Clubes, en el que tomarán parte moteros llegados desde la ciudad portuguesa de Oporto.

Amplio programa

Según se avanzó desde el departamento municipal de Turismo, los participantes en este encuentro motorizado realizarán el habitual recorrido turístico por diferentes puntos del término municipal, incluido el entorno litoral, “co obxectivo de dar a coñecer o rico patrimonio da zona”, precisó García.

Durante esa ruta está previsto que hagan parada también en el castillo de San Felipe.

Por otra parte, como cierre de la actividad, los más de medio centenar de moteros que se darán cita en el evento protagonizarán además la tradicional concentración de vespas en la plaza de Armas, donde se invita a vecinos y visitantes a pasarse para disfrutar de estos modelos de motos, algunos de los cuales son verdaderas joyas, perfectamente conservadas y mimadas para que soporten el paso de los años. El acto arrancará sobre las 18.00 horas.

El Vespa Clube Rías Altas será el representante local, que ejercerá de anfitrión con las unidades que procedan de la ciudad lusa. Es habitual que los miembros de estas agrupaciones realicen recorridos que luego comparten en sus redes