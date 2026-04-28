El videoclip de la versión de Springsteen de Marcos Mella con el piano de Fran Rey se presenta en el Casino Ferrolano

El cantautor y fotógrafo ferrolano Marcos Mella Cedida

Este jueves 30 se presentará en el Casino Ferrolano el nuevo videoclip del cantautor Marcos Mella, en el que versiona el clásico de Bruce Sprigsteen ‘Dancing in the Dark’ con Fran Rey a manos del piano. El encuentro con este dúo creativo tendrá lugar a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El escenario de esta presentación no es casual, ya que el Casino cuenta con un importante papel en la pieza audiovisual, que fue realizada por Álex Uzal, de la productora Filmate.

La versión en castellano de ‘Dancing in the Dark’ constituye el segundo tema que Marcos Mella decide ambientar en este espacio emblemático de la ciudad, después de haber rodado en el mismo las imágenes que acompañarían a la canción ‘Me pierdo’. En este último caso, la obra destaca por la colaboración de Rosa Cedrón, conocida por haber puesto voz a la banda Luar na Lubre durante nueve años, y por la adaptación a lengua de signos.