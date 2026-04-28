Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

El videoclip de la versión de Springsteen de Marcos Mella con el piano de Fran Rey se presenta en el Casino Ferrolano

Este espacio emblemático sirve de escenario para las imágenes, por segunda vez en la trayectoria del cantautor local

Redacción
28/04/2026 11:11
Marcos Mella en concierto
El cantautor y fotógrafo ferrolano Marcos Mella
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Este jueves 30 se presentará en el Casino Ferrolano el nuevo videoclip del cantautor Marcos Mella, en el que versiona el clásico de Bruce Sprigsteen ‘Dancing in the Dark’ con Fran Rey a manos del piano. El encuentro con este dúo creativo tendrá lugar a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

El escenario de esta presentación no es casual, ya que el Casino cuenta con un importante papel en la pieza audiovisual, que fue realizada por Álex Uzal, de la productora Filmate.

La versión en castellano de ‘Dancing in the Dark’ constituye el segundo tema que Marcos Mella decide ambientar en este espacio emblemático de la ciudad, después de haber rodado en el mismo las imágenes que acompañarían a la canción ‘Me pierdo’. En este último caso, la obra destaca por la colaboración de Rosa Cedrón, conocida por haber puesto voz a la banda Luar na Lubre durante nueve años, y por la adaptación a lengua de signos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Marcos Mella en concierto

El videoclip de la versión de Springsteen de Marcos Mella con el piano de Fran Rey se presenta en el Casino Ferrolano
Redacción
Manuel Carballeira fue el ganador de la convocatoria anterior

El Premio de Pintura de la Mar entrega 1.000 euros en metálico al ganador de su quinta edición
Redacción
cruz roja vandalismo

La sede de la Cruz Roja de Ferrol amanece vandalizada con pegatinas del grupo Núcleo Nacional
Redacción
ies montojo liga debate

El IES Saturnino Montojo se clasifica para la final de la I Liga Escolar de Debate
Redacción