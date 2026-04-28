El 'Serviola' concluye su operativo de vigilancia en aguas del Estrecho

Imagen del 'Serviola' con toda la tripulación embarcada Defensa

El patrullero de altura ‘Serviola’ ha concluido su último cometido realizando labores de vigilancia marítima en aguas del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y Mediterráneo occidental durante dos meses.

Durante la misión, el buque con base en el Arsenal de Ferrol ha llevado a cabo diferentes cometidos propios de las operaciones de seguridad marítima como actividades de verificación y control del tráfico por mar, incluyendo seguimiento a varias unidades rusas. Todo ello, con el fin de asegurar la libertad de navegación e incrementar el conocimiento del entorno acuático.

Además, el buque hizo presencia naval en las proximidades de la isla de Alborán y aguas y peñones de soberanía española cerca del norte de África, Islas Chafarinas y los Peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, además de Ceuta y Melilla. Durante su jornada en Chafarinas, la dotación recibió la visita del personal del Ejército de Tierra.

Para este despliegue, el ‘Serviola’ ha embarcado dos equipos operativos de seguridad de Infantería de Marina del Tercio Sur y el Tercio de Levante, “para incrementar sus capacidades en protección de la fuerza e interdicción marítima”, como explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Tal y como se ha dado cuenta, durante este despliegue, el ‘Serviola’ ha hecho escalas en la Estación Naval de Mahón, la Base de Rota y el Arsenal de Cartagena.

Durante el despliegue han embarcado dos unidades del Tercio Sur y Tercio Levante

Esta misión ha estado enmarcada en las denominadas operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión habituales de las Fuerzas Armadas, con el buque integrado en el Mando Operativo Marítimo y bajo control del Mando de Operaciones.

El P-71 es uno de los patrulleros de altura dependientes del comandante de las unidades de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer). Entre sus principales cometidos están los de llevar a cabo misiones de seguridad en alta mar, protección de los intereses marítimos nacionales y desarrollo de misiones en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La unidad naval regresará a su base para descanso de su personal.