El Puerto realizará unas obras de urgencia en la vía principal de la dársena interior

Obras en la vía del ferrocarril Emilio Cortizas

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acaba de licitar unas obras de urgencia para pavimentar la calle principal de la dársena interior, una intervención que se ha venido posponiendo desde hace unos años y que responde en parte a las “cada vez más frecuentes” quejas de los usuarios, como las reclamaciones por pinchazos y daños en los vehículos por el mal estado del firme, como indican los pliegos.

La actuación está presupuestada en 433.000 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas en adjudicarse el contrato tienen de plazo hasta el día 19 del próximo mes de mayo para presentar sus ofertas. En todo caso, una vez que se formalice el contrato con la firma que resulte ganadora del concurso, la ejecución no deberá prolongarse más allá de tres meses.

Los servicios técnicos del organismo portuario reconocen que las obras debían haberse realizado antes. De hecho, en la memoria del proyecto se recuerda que ya existía una propuesta en el año 2010, que no se ceñía únicamente a la vía para el tráfico rodado, sino que la planteaba de un modo integral, incluyendo así la renovación de la vía del tren que atraviesa toda la dársena hasta el muelle del espigón exterior, tras la lonja, y todos los servicios asociados.

Esta obra, sin embargo, nunca se llegó a licitar y, años después, los fondos europeos Next Generation en su línea de “Sostenibilidad” establecía la obligatoriedad de separar de las licitaciones las actuaciones relacionadas con el ferrocarril –se priorizan en esta línea– del resto.

De ese modo, el Puerto sacó a contratación la renovación de la vía del tren que discurre adosada a las naves por la calle principal, unos trabajos que, como se recordará, están en ejecución de manera simultánea con la renovación del ramal desde el el túnel de A Malata y la vía de espera en el Acceso Norte.

Aunque en este proyecto se contempla la reposición del firme, la contratista solo está obligada si es a consecuencia de las obras de renovación de la vía férrea, por lo que el organismo que preside Francisco Barea trabaja actualmente en la elaboración del proyecto de pavimentación de la calle principal, programada para el bienio 2028-2029.

Sin embargo, la Autoridad Portuaria no va a esperar hasta entonces y ha decidido acometer una obra más modesta pero necesaria. El mal estado del vial ha ido empeorando en los últimos tiempos a pesar de los rebacheos y el movimiento de vehículos generado precisamente por las obras de las vías del tren ha acelerado este deterioro, por lo que se hace necesaria “una actuación de urgencia” que deje la calzada “en unas condiciones mínimas de rodadura” que permitan la circulación de vehículos en condiciones de seguridad durante un periodo temporal “suficientemente largo”, al menos hasta que no se ejecute el proyecto de pavimentación más ambicioso, dentro de un par de años, según se explica en los pliegos.