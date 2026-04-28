El PSOE reclama una comisión de seguimiento ante el inicio del proceso de saneamiento de la zona rural de Ferrol

El saneamiento de la zona rural es una demanda histórica J.M.

El Concello de Ferrol ha anunciado el próximo pago de las expropiaciones de terrenos para poder actuar en las parroquias de la zona rural en materia de saneamiento, una de las deudas históricas de esta parte del municipio ferrolano, que no dispone de los mismos servicios que la zona urbana.

Sin embargo, al ser un tema recurrente, que se ha anunciado en numerosas ocasiones continúa sembrando dudas y mañana mismo será objeto de debate a través de una moción que el grupo socialista presenta a pleno y a través de la cual reclama la puesta en marcha de una comisión de seguimiento, con la participación de los grupos municipales y los representantes vecinales.

Los socialistas hacen hincapié en que en los últimos años, tanto el gobierno local como el autonómico han realizado múltiples anuncios públicos en torno al saneamiento del rural, generando expectativas entre los vecinos que no se han visto acompañadas del cumplimiento de los plazos y ejecución.

Apuntan en la moción que resulta “especialmente preocupante” que se haya hecho referencia a plazos concretos para la licitación y el inicio de las obras, que no se han cumplido, lo que contribuye, explican, a “deteriorar a confianza da cidadanía nas institucións”. Indican, asimismo, que la ausencia de información periódica, detallada y verificada sobre el estado real del proyecto refuerza esta percepción, al mismo tiempo que impide que se lleve a cabo un seguimiento “rigoroso” por parte de la corporación y de la propia ciudadanía.

Ante esta situación, reclaman la comisión de seguimiento e instan al gobierno local a informar de forma trimestral al pleno y a la ciudadana sobre el estado de las obras, incluyendo el grado de ejecución, las incidencias que se produzcan y los plazos y previsiones actualizados.

En el caso de que se apruebe la moción, piden que este acuerdo sea remitido también a la Xunta a Augas de Galicia y al gobierno local para su cumplimiento.