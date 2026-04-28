Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pintura

El Premio de Pintura de la Mar entrega 1.000 euros en metálico al ganador de su quinta edición

Ya está abierto el plazo de presentación por correo postal

Redacción
28/04/2026 11:00
Manuel Carballeira fue el ganador de la convocatoria anterior
Manuel Carballeira fue el ganador de la convocatoria anterior
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

La quinta edición del Premio de Pintura de la Mar ‘Almirante 2026’ ya tiene abierto el plazo de presentación de candidaturas, hasta el 15 de septiembre. Este concurso que convocan el Museo Naval de Ferrol y la Sociedad Artística Ferrolana admitirá obras de pintura y de acuarela en tamaño libre, siempre que siga la temática principal.

Marinas, embarcaciones, historia naval o cualquier tipo de personaje o paisaje relacionado con el mar deben ser protagonistas de las creaciones que, además, preferiblemente estarán relacionadas con la ciudad de Ferrol y la Armada.

El año pasado recibió el galardón el pintor lucense afincado en Valdoviño Manuel Carballeira, lo que le permitió exponer en el Museo Naval, de la misma manera que estipulan este año las bases. Así, además de recibir un premio en metálico de 1.000 euros y un trofeo conmemorativo, el ganador expondrá su obra junto a otras seleccionadas en la sala de usos múltiples del centro.

Las personas interesadas en participar deberán enviar la siguiente documentación por correo postal al apartado 339 (15480, Ferrol): una fotografía en color de las obras que se presentan, que como máximo serán tres por autor; título y medidas de la obra, material utilizado, valor de la pieza en euros, nombre del creador o creadora, dirección y teléfono de contacto al dorso de cada una y breve historial artístico.

Una vez termine el plazo se le comunicará a todos los participantes la preselección y forma de entrega.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Marcos Mella en concierto

El videoclip de la versión de Springsteen de Marcos Mella con el piano de Fran Rey se presenta en el Casino Ferrolano
Redacción
Manuel Carballeira fue el ganador de la convocatoria anterior

El Premio de Pintura de la Mar entrega 1.000 euros en metálico al ganador de su quinta edición
Redacción
cruz roja vandalismo

La sede de la Cruz Roja de Ferrol amanece vandalizada con pegatinas del grupo Núcleo Nacional
Redacción
ies montojo liga debate

El IES Saturnino Montojo se clasifica para la final de la I Liga Escolar de Debate
Redacción