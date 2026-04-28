El Premio de Pintura de la Mar entrega 1.000 euros en metálico al ganador de su quinta edición

Manuel Carballeira fue el ganador de la convocatoria anterior Daniel Alexandre

La quinta edición del Premio de Pintura de la Mar ‘Almirante 2026’ ya tiene abierto el plazo de presentación de candidaturas, hasta el 15 de septiembre. Este concurso que convocan el Museo Naval de Ferrol y la Sociedad Artística Ferrolana admitirá obras de pintura y de acuarela en tamaño libre, siempre que siga la temática principal.

Marinas, embarcaciones, historia naval o cualquier tipo de personaje o paisaje relacionado con el mar deben ser protagonistas de las creaciones que, además, preferiblemente estarán relacionadas con la ciudad de Ferrol y la Armada.

El año pasado recibió el galardón el pintor lucense afincado en Valdoviño Manuel Carballeira, lo que le permitió exponer en el Museo Naval, de la misma manera que estipulan este año las bases. Así, además de recibir un premio en metálico de 1.000 euros y un trofeo conmemorativo, el ganador expondrá su obra junto a otras seleccionadas en la sala de usos múltiples del centro.

Las personas interesadas en participar deberán enviar la siguiente documentación por correo postal al apartado 339 (15480, Ferrol): una fotografía en color de las obras que se presentan, que como máximo serán tres por autor; título y medidas de la obra, material utilizado, valor de la pieza en euros, nombre del creador o creadora, dirección y teléfono de contacto al dorso de cada una y breve historial artístico.

Una vez termine el plazo se le comunicará a todos los participantes la preselección y forma de entrega.