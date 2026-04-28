El comercio de A Magdalena florece para celebrar este jueves su Primavera Fashion Fest

Escaparates coloridos que forman parte del concurso Daniel Alexandre

Con una primavera con temperaturas de lo más apetecibles para salir a la calle, los comercios adheridos al Centro Comercial Aberto A Magdalena quieren celebrar también esta estación y por eso, este jueves 30 organizan la “Primavera Fashion Fest”, una propuesta que invita a pasear y disfrutar de la ciudad de una forma diferente para realizar, además, compras en el comercio local.

El evento comenzará a las cinco de la tarde y concluirá en torno a las diez de la noche, con una amplia programación que incluye animación musical –Charanga de Carmiña, Santa Compaña y Agarimo– y otras actividades como el photocall temático con el que se podrá inmortalizar la jornada y subirla a Instagram como #lookfashion.

Durante la tarde, y como viene siendo habitual en todas las convocatorias que a lo largo del año se celebran como ‘fa­shion’, habrá propuestas que van desde talleres de arte floral o maquillaje hasta la habilitación de una zona infantil con actividades creativas –maquillaje de fantasía, talleres de flores o decoración de uñas–, por lo que se convierte en un plan perfecto para pasearse por las calles de A Magdalena con amigos o en familia.

No pueden faltar en este evento los desfiles de moda en distintos puntos del barrio de A Magdalena en los que participan Novalux, La Casa de los regalos, Máis y Lashes&More y que tendrán lugar en Morriña, 17.30 horas; Cloti&Fifí, 18.00; Kenia+ MoyDog, 18.30 horas; Sisterciñas, 19.00 horas; Solores Loal, 19.30; Niebla, 20.00; Ángela Lozano, 20.30 horas; Chavs Clothing, 21.00 horas.

Como explican desde la organización, el Centro Comercial Aberto A Magdalena, uno de los grandes atractivos será el “pasaporte comercial”, que premiará las compras en los establecimientos participantes. De este modo, se obtendrán cuños con cada compra en cada comercio que dan opción a tiradas en una ruleta de regalos.

Habrá, además, descuentos especiales durante la “hora loca”, que abarcará desde las 17.00 a las 18.00 horas y en la que se podrá gozar de gangas en los establecimientos.

Además, habrá sorteos, desde un cheque valorado en 300 euros a experiencias únicas.

Días azules

Para complementar la apuesta por el comercio local, está en marcha la campaña ‘Merca no comercio local9 del 10 al 30 de abril, con lo que se puede participar en el sorteo de 20.000 euros en tarjetas prepago de 150 a 250 euros y a un gran premio final de 2.500, en la gala de entrega, registrando el ticket de compra en www.diasazuis.com.