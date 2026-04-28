El BNG ve una operación “especulativa” en el proyecto del gobierno para Ponte das Cabras
Rivas sostiene que poco más del 8% se destinará a vivienda de protección, por el 30% que anunció el alcalde
El Bloque Nacionalista Galego de Ferrol asegura que la propuesta del gobierno local para el ámbito de Ponte das Cabras es una “operación especulativa do mesmo teor que o desenvolvemento do Sánchez Aguilera”.
El anuncio de la modificación puntual del PXOM para una zona de 76.000 metros cuadrados entre A Gándara, O Bertón y Ultramar no ha sido bien recibido por la organización nacionalista, que considera que este cambio se limita “fundamentalmente a mudar a clasificación do solo, que pasa de ser urbanizable a urbano non consolidado”, una medida que, según la formación, “ten como principal consecuencia que os límites de edificabilidade permitidos serán máis altos a partir da súa aprobación polo pleno municipal”.
En esa línea, el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas, señala que con esta modificación el límite de edificabilidad pasa del metro cuadrado por la misma unidad de suelo a 1,5 metros –aunque en el planeamiento aprobado, que se llevará a pleno, figura la equivalencia uno por uno en dos parcelas y de 0,80 por un metro en la de Camiño de Barbeito–. De este modo, la edificabilidad aumentará en casi 15.000 metros cuadrados, “é dicir”, precisa el BNG, “un 31% máis que antes da modificación do PXOM”.
Por otra parte, Rivas subrayó que de los 62.561 metros cuadrados residenciales, un total de 56.553 “terán como destino construír vivenda de promoción privada”, y de estos, añade, “probablemente só o 8,10% terá como fin vivenda de protección pública”, desmintiendo así el anuncio del alcalde, José Manuel Rey, de que un 30% de la vivienda que se construya será de protección. “Isto é así”, explicó ayer Iván Rivas, “porque o Concello de Ferrol non aplica as obrigas de porcentaxe de vivenda de protección que establece a actual Lei do Solo de Galicia, senón as porcentaxes que cada ano aproba o Instituto Galego de Vivenda e Solo para cada concello e que a día de hoxe correspóndese con ese 8,10% que se recolle na resolución do 25 de marzo de 2025” de este organismo.
El portavoz nacionalista incidió en este aspecto al señalar que ese 30% de edificabilidad residencial “non se corresponde coas actuais esixencias do 40% que recolle a actual Lei do Solo no seu artigo 42, despois da última modificación que a Lei de acompañamento dos orzamentos de 2026 implementou para adaptarse aos requirimentos recollidos no Texto Refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana e que pon de manifesto que o anuncio do alcalde é papel mollado” y, además, demostraría la “indolencia” de Rey Varela “nun contexto de emerxencia residencial”, al apostar por aumentar la edificabilidad de terrenos municipales y promover “vivenda libre”.