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Películas

Continúa con ‘El susto’ el programa de cine gratuito Clásicos Inéditos en Versión Española

En el Torrente Ballester se volverá a sacar el proyector este miércoles 29

Redacción
28/04/2026 19:58
Cartel de la película 'El susto'
Cartel de la película 'El susto'
Cedida
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El ciclo cinematográfico Clásicos Inéditos en Versión Española continúa este miércoles 29, a las 20.30 horas en el Torrente Ballester, con la tercera película en lo que va de año: ‘El susto’. La obra, ganadora del Photoplay Award, combina tres géneros oscuros en una sola producción; el thriller, el cine negro y el terror.

Janet es la protagonista del film, interpretada por Anabel Shaw, una mujer joven que se encuentra en un hotel y presencia por casualidad cómo un hombre golpea a una mujer con un candelabro tras haber discutido sobre su divorcio. Así se convierte en testigo de un asesinato que la deja en shock, por lo que es ingresada en una clínica.

La identificación del asesino lleva de nuevo la acción al hotel, a donde regresa el marido de Janet, Paul, interpretado por Frank Latimore, preocupado por el estado de su esposa.

El director, Alfred L. Werker, juega con la personalidad y psicología de sus personajes, que se mueven en un momento histórico de postguerra (la Segunda Guerra Mundial).

Las proyecciones del programa Clásicos Inéditos en Versión Española recuperan obras de las décadas de 1940 y 1950 que nunca llegaron a los cines comerciales en su día.

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