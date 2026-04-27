Valores compartidos y talento a raudales en el Día Internacional de la Danza en Ferrol

La danza urbana con acrobacias formó parte de algunas de las piezas que se exhibieron en el Auditorio de Ferrol por parte de las siete escuelas y academias participantes Daniel Alexandre

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza conmemorando la fecha de nacimiento del francés Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado el creador del ballet moderno. Fue el Comité de Danza (CID) del Instituto Internacional del Teatro (ITI) quien proclamó la efeméride en 1982 con el respaldo de la Unesco y bajo la premisa de “celebrar” este tercer arte y destacar su carácter de “universalidad” y su capacidad para “superar todas las barreras políticas, culturales y étnicas, uniendo a las personas a través de un lenguaje común”.

Con estos mismos objetivos, siete escuelas y academias compartieron este domingo el escenario del Auditorio de Ferrol desde las 19.30 horas en una gala que sirvió para demostrar que la ciudad sigue respirando baile por los cuatro costados. Danza Lago, Amei Danza, Seven And, Shakti Danza, Escuela Matilde Pedreira, Estudio de Danza Paloma y Mundodanza, de Jesús Quiroga, llenaron el recinto con un espectáculo intergeneracional que contó con perfiles de bailarines muy diversos y en el que fueron protagonistas técnicas y disciplinas muy variadas: desde el clásico al oriental, pasando por el contemporáneo y el urbano.

Espíritu de la danza

Quiroga, uno de los bailarines y coreógrafos más veteranos de la ciudad, se encargó un año más de la organización del evento. La cita se convocaba ya desde hace años pero, después del parón obligado por la pandemia, se retomó con más fuerza que nunca desde 2024. “En ese momento empezaron a surgir más escuelas y centros de danza, así que se hizo todavía más hincapié”, explica, ahondando en que, al contrario de lo que ocurrió en el pasado y hay quien piensa que también sigue vigente en el presente, “el ambiente entre nosotros es superbueno, no hay competencia. Cada uno tiene su forma de ser, su filosofía de trabajo, y todos sumamos aquí, ese es el espíritu de la danza”.

La fusión con otras tradiciones y culturas también contribuyen a esa universalidad del lenguaje del baile Daniel Alexandre

Considera Jesús Quiroga que la sociedad actual precisa más que nunca este tipo de creación artística porque “las nuevas generaciones lo necesitan, no solo como arte, sino como expresión para poder tener una calidad de vida mucho mejor”. Ejemplifica el profesional que “en vez de comunicarse a través de las redes, que son muy frías, el baile les brinda la oportunidad de expresar sus emociones corporalmente y de vivirlo con el acompañamiento de los compañeros, que hace mucha falta”.

En este sentido, Quiroga ve la práctica del baile como “un escudo” que protege a quien lo practica. “Les ayuda a crecer, incluso en los estudios, a estar más centradas y tener una buena vida, física y psicológica, porque les encanta y es una evasión muy importante, una terapia estupenda no solo para uno mismo. Es como una onda expansiva que se va a proyectar en la sociedad: en su día a día, en el instituto o el colegio, con sus familias... Es importantísimo. Para mí, es vital dar ese espaldarazo a lo que es la danza porque ayuda a afrontar los problemas que estamos viviendo”, valora el bailarín y coreógrafo ferrolano, entusiasmado con el talento que se demostró de nuevo este domingo.

Ferrol, tierra de baile

Con uno o dos años, Quiroga ya seguía el ritmo de la música y poco después ya montaba coreografías con sus hermanas. “Me adentré profesionalmente y me entregué por completo a la danza”, resume, orgulloso de ver cómo son muchas las bailarinas que pasaron por sus clases y hoy en día han encontrado su camino, lo que demuestra que Ferrol es una gran escuela. “Es cuna de grandes talentos”, asegura, algo con lo que también están de acuerdo las coreógrafas que capitanean dos de las escuelas más jóvenes de la ciudad, Iria Ces y Ana Rodríguez Ameijeiras, Seven And y Amei Danza, que abrieron en 2023.

El público completó el aforo del recinto, como suele ser habitual en esta cita anual Daniel Alexandre

“La oportunidad de vivir como bailarín aquí no la van a tener porque tienen que entrar en los circuitos acompañando, por ejemplo, a un cantante. Pero sí que pueden formarse, adquirir una buena base viviendo en Ferrol. Ahora las academias se mueven más, traen a gente de fuera, nos formamos continuamente los profesores... O sea, en Ferrolterra cada vez hay más nivel”, expone Ces. Por su parte, Rodríguez confirma que “para los habitantes que tiene, para su tamaño, esta ciudad tiene una cultura de la danza impresionante. Hay muchísimos niños, muchísimas escuelas de estilos diferentes, y subsisten todas, es impresionante”.

Más que arte

Ana lleva “toda la vida” bailando y se hizo profesora porque “a mí la danza me dio un lugar muy seguro de pequeña. Me dio amigos, una segunda familia. Empecé con mi propia academia, quería hacer algo mío para tener ese espacio en el que los niños se sintieran parte de algo”.

Siete escuelas y academias unieron fuerzas para demostrar cuáles son los valores del tercer arte

Reflexiona que la suya “es una disciplina artística y el arte tiene que unir a la gente, partir de una base de compañerismo y de educación. Yo se lo explico a las familias: ‘Cuando dejáis a un niño en una escuela de baile no solo le van a enseñar los pasos que le toquen en esa clase, sino que va a aprender un montón de valores, trabajo en equipo y muchísimas cosas que le van a aportar un montón en la vida adulta’”.

Por su parte, Iria tampoco duda a la hora de transmitir que “hay muchísima pedagogía en este mundo y se nota un montón”. En su caso, empezó haciendo gimnasia rítmica en el Esquío cuando tenía seis años y “ahí teníamos clase de danza con Vivi Taibo, que nos enseñó muchísimas cosas, nos llevaba a un montón de sitios e incluso una vez bailamos con Andrés Suárez en un concierto en el Auditorio, fue la bomba”.

De pequeñas a mayores, la gala fue intergeneracional y de estilos muy diversos Daniel Alexandre

Reconoce que “es más complicado ser bailarín que coreógrafo, pero sí tienes que ser valiente para abrir una escuela de danza, como cualquier negocio. La mía tuvo muy buena acogida, son unos 200 alumnos y estoy encantada”.

Expresión y sentimiento

Ambas agradecen a Jesús Quiroga la organización de la cita de este domingo porque “sobre todo ahora, que ya se empieza a instaurar un poco en el baile el tema de ir a competiciones, no se nos puede olvidar que la danza es compartir. Y estos momentos de juntarte con escuelas muy distintas a las tuyas es un gusto. Que los niños tengan esas referencias es muy positivo y que cuenten con nosotras nos encanta”, valora Ana Rodríguez.

En la misma línea se pronuncia Iria Ces, añadiendo que “nos ayudamos mucho entre todas y nos juntamos cuando podemos, como por ejemplo el pasado fin de semana en ‘Bailando con Julieta’. Es fantástico que los niños vean otros estilos, cómo trabajan los demás... y compartirlo con todos”.

Bailarines de todas las edades y estilos colaboraron en un espectáculo que volvió a triunfar a todos los niveles

Los tres coinciden —al igual, seguramente, que los cientos de participantes que se citaron en el Auditorio— que la danza les permite habitar el mundo de un modo muy distinto al resto. “Me parece una suerte poder bailar y sentir lo que sentimos bailando, que no es comparable con nada. Ojalá la gente tuviera la oportunidad de hacerlo”, afirma Iria, mientras Ana valora que “expresas tus sentimientos más profundos, lo que tú eres. Es difícil de explicar, pero sí que es verdad que te da unas herramientas para contar lo que tú quieras y expresarte sin necesidad de palabras”.

Las reminiscencias más clásicas también tuvieron cabida en un programa que aglutinó un total de 26 actuaciones en directo Daniel Alexandre

Para Jesús, que se mostraba agradecido y orgulloso por el éxito de la Gala del Día Internacional de la Danza en Ferrol a todos los niveles, el baile es “un momento muy espiritual, un contacto contigo mismo que, al mismo tiempo, proyectas al resto del público que nos está viendo. Es un trance espiritual que te eleva a una dimensión mucho más profunda”.