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Ferrol

Un herido en una colisión entre tres vehículos en el barrio ferrolano de Caranza

Uno de los coches implicados en el siniestro se encontraba aparcado en el momento del suceso

Redacción
27/04/2026 17:11
Los dos vehículos accidentados en Caranza
Los dos vehículos accidentados en Caranza
E.C.
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Un accidente de tráfico en la calle Lepanto, en el barrio de Caranza, se saldó esta mañana con un herido, resultado de una colisión en la que se vieron implicados tres coches, uno de ellos estacionado en el momento del accidente.

El suceso tuvo lugar  poco antes de las 13.00 horas, cuando dos coches colisionaron en la confluencia de esta calle con Juan de Austria, afectando a un tercer vehículo que se hallaba aparcado en la zona.

Como consecuencia del choque, una persona resultó herida y requirió asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ferrol, encargados de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes, así como una dotación de servicios médicos que atendió al herido.

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