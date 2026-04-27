Un herido en una colisión entre tres vehículos en el barrio ferrolano de Caranza

Los dos vehículos accidentados en Caranza E.C.

Un accidente de tráfico en la calle Lepanto, en el barrio de Caranza, se saldó esta mañana con un herido, resultado de una colisión en la que se vieron implicados tres coches, uno de ellos estacionado en el momento del accidente.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 13.00 horas, cuando dos coches colisionaron en la confluencia de esta calle con Juan de Austria, afectando a un tercer vehículo que se hallaba aparcado en la zona.

Como consecuencia del choque, una persona resultó herida y requirió asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ferrol, encargados de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes, así como una dotación de servicios médicos que atendió al herido.