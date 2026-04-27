Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Campamento de verano

Programar drones y construir robots, parte del campamento juvenil de verano ‘Aventura STEM’ en el Campus de Ferrol

Los interesados deben tener entre 6 y 16 años para apuntarse a esta actividad organizada por Play Code Academy

Redacción
27/04/2026 18:44
Uno de los campamentos tecnológicos que organiza Play Code Academy
Uno de los campamentos tecnológicos que organiza Play Code Academy
PCA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50
PRIMERA-LINEA-620

Entre los meses de junio y julio, el Campus Industrial de Ferrol acogerá por tercera ocasión el campamento tecnológico que organiza Play Code Academy para jóvenes de entre 6 y 16 años, en colaboración con la Universidade da Coruña –UDC–. Los participantes en esta iniciativa titulada ‘Aventura STEM: Viaxe no Tempo’ tendrá que utilizar la tecnología actual para ayudar a la humanidad a ir resolviendo los desafíos surgidos a lo largo de la historia.

Los talleres que ofrece este campamento tecnológico de verano se desarrollarán en dos turnos, el primero los días 22, 23, 25 y 26 de junio, mientras que el segundo se desarrollará del día 29 de ese mes hasta el 3 de julio. El horario será de 9.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de participar en la modalidad ‘Madrugadores e Madrugadoras’, de 8.00 a 9.00, y reservar el servicio de desayuno o comedor.

Durante las sesiones, los participantes aprenderán a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construirán robots para ayudar a artistas reconocidos en esta época y desarrollarán sistemas de alerta para proteger refugios prehistóricos. Así, trabajarán con herramientas como la robótica de LEGO, Arduino, Edison, Delightex o impresión 3D, entre otros ejemplos.

Reservas

El precio general del campamento es de 135 euros y 155 para integrantes de la comunidad universitaria. Además, Play Code Academy ofrece descuentos para el segundo o tercer niño o niña apuntado que pertenezca a la misma unidad familiar. Las inscripciones se realizan en este enlace y puede consultarse información contactando con info@playcodeacademy.com o 633 232 386.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Caxoto, de A Trastenda dos Contos, en el Torrente Ballester con el ciclo Apego, en 2025

El programa de espectáculos infantiles Apego continúa en Ferrol en la capilla del Torrente Ballester
Redacción
Uno de los campamentos tecnológicos que organiza Play Code Academy

Programar drones y construir robots, parte del campamento juvenil de verano ‘Aventura STEM’ en el Campus de Ferrol
Redacción
La Sinfónica de Galicia, este año en el Auditorio de Ferrol

El virtuoso polaco Rafał Blechacz actúa con la Sinfónica de Galicia en un concierto de éxitos clásicos
Redacción
La pintora en acción, realizando uno de los retratos que se podrán ver, sobre todo, en la calle Real

Los ferrolanos de hoy, a través del filtro de época de Carmen Martín por el Festival Ilustrado
Redacción