Programar drones y construir robots, parte del campamento juvenil de verano ‘Aventura STEM’ en el Campus de Ferrol

Uno de los campamentos tecnológicos que organiza Play Code Academy PCA

Entre los meses de junio y julio, el Campus Industrial de Ferrol acogerá por tercera ocasión el campamento tecnológico que organiza Play Code Academy para jóvenes de entre 6 y 16 años, en colaboración con la Universidade da Coruña –UDC–. Los participantes en esta iniciativa titulada ‘Aventura STEM: Viaxe no Tempo’ tendrá que utilizar la tecnología actual para ayudar a la humanidad a ir resolviendo los desafíos surgidos a lo largo de la historia.

Los talleres que ofrece este campamento tecnológico de verano se desarrollarán en dos turnos, el primero los días 22, 23, 25 y 26 de junio, mientras que el segundo se desarrollará del día 29 de ese mes hasta el 3 de julio. El horario será de 9.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de participar en la modalidad ‘Madrugadores e Madrugadoras’, de 8.00 a 9.00, y reservar el servicio de desayuno o comedor.

Durante las sesiones, los participantes aprenderán a programar drones para mapear yacimientos arqueológicos, construirán robots para ayudar a artistas reconocidos en esta época y desarrollarán sistemas de alerta para proteger refugios prehistóricos. Así, trabajarán con herramientas como la robótica de LEGO, Arduino, Edison, Delightex o impresión 3D, entre otros ejemplos.

Reservas

El precio general del campamento es de 135 euros y 155 para integrantes de la comunidad universitaria. Además, Play Code Academy ofrece descuentos para el segundo o tercer niño o niña apuntado que pertenezca a la misma unidad familiar. Las inscripciones se realizan en este enlace y puede consultarse información contactando con info@playcodeacademy.com o 633 232 386.