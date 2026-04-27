Los ferrolanos de hoy, a través del filtro de época de Carmen Martín por el Festival Ilustrado

La pintora en acción, realizando uno de los retratos que se podrán ver, sobre todo, en la calle Real Escola Aberta de Arte

Se acerca la sexta edición del Festival Ilustrado de Ferrol, el evento que transforma las calles y plazas de la ciudad devolviéndolas al siglo XVIII, en esta convocatoria el viernes 8 y sábado 9 de mayo. El elemento fundamental de esta ambientación lo componen las propias personas participantes, un papel que este año se refuerza con la novedad de protagonizar una exposición de retratos realizados por la directora de la Escola Aberta de Arte, Carmen Martín. Para esta iniciativa, que se empezará a lucir por los escaparates del barrio de A Magdalena desde este jueves 30, todavía es posible apuntarse llamando al 657 033 782.

El Festival Ilustrado de Ferrol constituye una cita única en el territorio estatal, abierto a la población local que desee involucrarse en la recuperación de su propia historia a través de la celebración pero también a los turistas y visitantes de cualquier procedencia, que pueden disfrutar de una amplia oferta de actividades dirigidas a todas las edades. La programación incluye pasacalles, degustaciones, bailes, música en directo, maquillaje de la época y teatro, entre otras propuestas como la exposición de pintura de Carmen Martín.

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La artista realizó alrededor de 50 retratos a personas catacterizadas del siglo XVIII, en ocasiones con sus propios trajes y en otras con los que cede la organización para esta iniciativa, puestos a disposición en la Escola Aberta de Arte. Este escenario no fue el único en el que trabajó Carmen Martín, que también se abrió a pintar a personas voluntarias, en algún caso incluso con compañía canina, por escenarios emblemáticos de la ciudad.

Financiado por la Xunta (a través de Turismo de Galicia), el Concello de Ferrol y la Diputación de A Coruña, el Festival Ilustrado tiene como objetivo fortalecer e impulsar la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial, ‘Cidade de Ferrol, Porto da Ilustración’, y convertir el territorio en el primer destino ilustrado de España.

Detalles

El viernes 8, el evento empezará por la tarde, de 18.00 a 23.00 horas, mientras que el sábado 9 se desarrollará durante buena parte de la jornada, de 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 23.30. Desde la organización animan al público a asistir caracterizado del siglo de las luces y a participar de forma gratuita en todas las actividades.

Un año más, se pone a disposición de las personas interesadas el servicio de alquiler de vestimentas ilustradas, desde 20 euros por las dos jornadas. Estas reservas se podrán formalizar hasta la víspera del festival, el próximo jueves 7 de mayo, en el siguiente horario: de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30, y los sábados, de 11.30 a 13.30 horas. Para estar al tanto de toda la información del evento hay que seguir las redes sociales, y en caso meteorología adversa habrá que consultar el posible aplazamiento.