Las obras de 'Abrir Ferrol ao mar' en Esteiro empiezan esta semana con el vallado de la alameda

El estacionamiento en la zona quedará prohibido desde mañana martes Daniel Alexandre

Las obras de la segunda fase, la de Esteiro, del proyecto 'Abrir Ferrol ao mar', comenzarán esta misma semana. El alcalde, José Manuel Rey Varela, ha asegurado este lunes, tras la Xunta de Goberno semanal, que en las próximas horas, concretamente mañana martes, la empresa adjudicataria, Prace, procederá al vallado de la antigua alameda, con lo que se prohibirá el estacionamiento en toda su extensión.

El anuncio se produce después de que el ejecutivo municipal haya aprobado el Plan de Seguridade e Saúde y el de Xestión Ambiental e de Residuos de unos trabajos que tendrán una duración de 15 meses.

La intervención permitirá prolongar el carril bici y la senda peatonal otros 600 metros desde el punto en el que finaliza la primera fase (desde la residencia de La Cortina hasta la intersección de la carretera de circunvalación con la avenida de Esteiro) hasta la puerta histórica del astillero.

Además, se recuperará el espacio del acceso de la Escola Obreira de Navantia, una actuación que incluye la restauración de la puerta y la instalación de paneles informativos en recuerdo de los aprendices. La reurbanización del entorno del pabellón de Batallones y del vial de acceso al Baluarte forman parte también del plan de obra, que incluye la habilitación de una rotonda entre la calle Españoleto y Taxonera.

Por otra parte, la muralla también se rebajará, como en la primera fase. Lo hará hasta los 0,5 metros, sobre el que se instalará un cierre metálico de 2,60 para alcanzar los 3,10 mínimos de seguridad que requiere el recinto.

Esta zona, que en el momento de la presentación de esta fase el alcalde definió como un 'balcón ao mar', se configurará como un banco corrido de piedra de 430 metros lineales que se completará con mobiliario urbano: 18 bancos de madera, papeleras, 20 aparcabicicletas y el primer punto de recarga de patinetes eléctricos. La renovación de la iluminación y la plantación de 56 plataneros permitirá, además, prolongar la zona verde del ámbito.

En cuanto al estacionamiento, se crearán 350 nuevas plazas, de las que 150 estarán en la vía pública y las 200 restantes en un espacio que actualmente se encuentra tras la muralla del astillero.