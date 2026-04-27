Las fiestas de verano de Ferrol ofrecerán diez conciertos en Armas entre el 21 y el 30 de agosto

Instalación del escenario, en agosto del año pasado J. Meis

Las fiestas de verano de Ferrol ofrecerán diez conciertos en el escenario principal, la plaza de Armas, entre el 21, día en el que darán comienzo, y el 30. Con todo, como es tradicional, el programa se extenderá hasta la jornada siguiente, día de San Ramón, con los fuegos y un evento que, dijo el alcalde ayer, tendrá lugar en un espacio “aínda por determinar”.

Por lo pronto, el Concello avanza en los preparativos y este lunes anunció el inicio del proceso para contratar las infraestructuras y la producción técnica por un importe de casi 224.000 euros. En esta cantidad se incluyen los escenarios, las instalaciones para los equipos de sonido e iluminación, vallas, plataformas para personas con movilidad reducida, baños, extintores, cátering de los artistas, servicios eléctricos, vigilancia y seguridad, así como el personal de producción. Este primer lote se licita por más de 110.000 euros. El segundo afecta exclusivamente a los servicios de iluminación y sonido, que ascienden a 113.000.

Además de los conciertos en Armas, habrá una actuación en Canido el 27 de agosto y un espacio exclusivo para propuestas infantiles. Como se recordará, la primera confirmación es la de Celtas Cortos, que actuará el día 26.