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Ferrol

Las fiestas de verano de Ferrol ofrecerán diez conciertos en Armas entre el 21 y el 30 de agosto

El Concello inicia la contratación de la infraestructura técnica por 224.000 euros

Redacción
27/04/2026 21:53
Instalación del escenario, en agosto del año pasado
J. Meis
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Las fiestas de verano de Ferrol ofrecerán diez conciertos en el escenario principal, la plaza de Armas, entre el 21, día en el que darán comienzo, y el 30. Con todo, como es tradicional, el programa se extenderá hasta la jornada siguiente, día de San Ramón, con los fuegos y un evento que, dijo el alcalde ayer, tendrá lugar en un espacio “aínda por determinar”.

Por lo pronto, el Concello avanza en los preparativos y este lunes anunció el inicio del proceso para contratar las infraestructuras y la producción técnica por un importe de casi 224.000 euros. En esta cantidad se incluyen los escenarios, las instalaciones para los equipos de sonido e iluminación, vallas, plataformas para personas con movilidad reducida, baños, extintores, cátering de los artistas, servicios eléctricos, vigilancia y seguridad, así como el personal de producción. Este primer lote se licita por más de 110.000 euros. El segundo afecta exclusivamente a los servicios de iluminación y sonido, que ascienden a 113.000.

Además de los conciertos en Armas, habrá una actuación en Canido el 27 de agosto y un espacio exclusivo para propuestas infantiles. Como se recordará, la primera confirmación es la de Celtas Cortos, que actuará el día 26. 

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