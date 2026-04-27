Las expropiaciones para las obras del saneamiento en la zona rural se pagarán la próxima semana

El departamento de Medio Ambiente, a través de Augas de Galicia, adjudicará en breve las obras Xunta

El pago de las expropiaciones que permitirán la ejecución de las obras de la denominada fase 1A del saneamiento del rural se hará efectivo la próxima semana, en concreto entre los días 4 y 7 de mayo en el centro cultural Torrente Ballester.

El acto se programa después de que la Xunta de Goberno Local aprobase este lunes la resolución de las tres alegaciones que se presentaron durante el periodo de exposición pública de un proyecto que ejecutará la Xunta a través de Augas de Galicia.

De las tres reclamaciones que se registraron, dos de ellas fueron rechazadas al no aportar las personas que las elaboraron el documento que acredita la titularidad de la finca. La tercera, que sí se aceptó, pedía la agrupación de varias parcelas por tratarse de un único propietario para poder asistir un solo día al levantamiento de las actas previas.

Una vez resueltas las alegaciones, el Concello pondrá a disposición de la Xunta las 79 parcelas de titularidad privada, con una superficie conjunta de algo más de 8.000 metros cuadrados. La valoración del suelo y los bienes afectados se sitúa muy cerca de los 50.000 euros.

De los 5,7 millones que se prevé cuesten las obras del saneamiento en el rural, el Concello aporta el 30%, es decir, algo más de 1,7 millones. El resto lo pone Medio Ambiente de la Xunta. En estos momentos, el contrato está pendiente de adjudicar. “Esperamos que proximamente poidan comezar estas obras para dar cumprimento a unha demanda histórica da veciñanza”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey.

Trece kilómetros

En esta primera fase se actuará en las zonas de Brión, Covas, Doniños, Esmelle, A Cabana y A Graña. Los trabajos consistirán en completar la red de colectores entre Valón, Doniños y A Cabana, es decir, más de 13 kilómetros de tubería, así como siete bombeos e impulsiones para salvar los desniveles, y la reposición de los firmes y pavimentos. Una vez concluidas las obras, será el Concello, como ocurre con el resto del sistema –por la empresa Emafesa– el que se encargue del mantenimiento y la explotación de la infraestructura.

La próxima fase se centra en la parroquia de San Xurxo, además de O Confurco y la cuenta del río Sardiña. Aquí, el colector es de más de 47 kilómetros.

La Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional –Feder–, participa en la financiación de estas obras, asumiendo el 60% de su presupuesto.