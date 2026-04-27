La tortilla de mejillones en escabeche de Samu Curbeira, del ‘Ankha’, gana el segundo premio del campeonato de Galicia

Samu Curbeira, del 'Ankha' R.N.C.

Los cocineros ferrolanos han vuelto a demostrar que se manejan en el arte culinario de elaborar tortillas de patata, ya sea tradicional o más innovadora.

Samu Curbeira, de ‘Ankha’, y Esteban Rey, de ‘Zahara’, fueron los representantes ferrolanos en el II Campeonato de Galicia de tortilla de patata que este lunes se celebró en el CIFP Paseo das Pontes da Coruña y Curbeira regresó a casa con el segundo premio debajo del brazo, en la categoría ‘con’, basada en la creatividad de los cocineros.

Así, la tortilla que el chef del ‘Ankha’ elaboró con mejillones en escabeche, en la fase desarrollada por la mañana, obtuvo el segundo premio. El primero fue para Pedro Miño, de ‘Adega Lastras’, mientras que el tercero fue a parar a manos de Alberto García, ‘Muelle 33’, y Borja González, de ‘Kaldi Coffee’.

En esta ocasión, el ferrolano Esteban Rey, de ‘Zahara’ no consiguió premio aunque deleitó al jurado con una tortilla de patata con longaniza de Casa Félix, cebolla y pimiento verde.

Los dos cocineros ferrolanos R.N.C.

En la sesión de tarde se disputó el certamen de tortilla “de toda la vida” con los huevos, la patata y el aceite como protagonistas. En esta categoría resultó ganador Nico Pedetti de ‘A Galera’ de A Coruña, seguido de ‘La Base Asador’, con David Fariña, en Carballo, y ‘Caserío de Tíon’, con Carlos Boado, en Coirós.

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En el torneo, clasificatorio para el Campeonato de España, participaron más de una treintena de restaurantes procedentes de Betanzos, Ferrol, Ourense, Lugo, A Coruña, Coirós, Santiago de Compostela, Pontevedra, Sada, Vigo, Perillo, Carballo, Melide, Ourense, Santiago y Viveiro, entre otros.

Los dos locales ferrolanos ya participaron en campeonatos de España y resultaron, además, galardonados en otras ediciones del concurso de tortilla de Galicia.