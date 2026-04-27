La empresa ourensana Misturas reformará las instalaciones de A Cabana

Las instalaciones náuticas de A Cabana se reformarán en su integridad Daniel Alexandre

La empresa Misturas Obras e Proxectos será la encargada de ejecutar las obras de reforma de las instalaciones náuticas de A Cabana, un contrato al que aspiraban otras siete firmas pero que asumirá la compañía ourensana tras rebajar en unos 100.000 euros el presupuesto de licitación y ampliar la garantía hasta los seis años, es decir, cinco más que el periodo mínimo que figuraba en los pliegos.

“O proxecto da Cidade do Deporte continúa avanzando con paso firme”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras dar luz verde a la adjudicación en la reunión semanal del ejecutivo ferrolano. “Sumamos novos fitos cun investimento histórico de 18 millóns de euros destinados á creación de instalacións deportivas modernas e á mellora das xa existentes”, añadió.

La actuación tendrá que estar acabada en 14 meses desde la formalización del contrato, es decir, subrayó el regidor, estarán concluidas el año que viene, “tal e como nos comprometimos no inicio do mandato”. Según dijo, la previsión es que los trabajos arranquen en el mes de junio. De ese modo, explicó, “en 2027, a cidade, entre Caranza e A Graña estará conectada a través dun carril bici e unha senda peonil”.

"Saldar unha débeda"

En lo que respecta a este proyecto en concreto, el primer edil manifestó que con esta inversión “saldaremos unha débeda cos clubs de remo de San Felipe e A Cabana, coa sección de vela do Grupo Bazán e co club de Actividades Subacuáticas Ferrol”. Entre los cuatro son más de 250 deportistas “que terán as mellores instalacións” en un entorno “único como é esta ría”.

Como se recordará, el proyecto para A Cabana se centra en restaurar y rehabilitar las edificaciones existentes, que se encuentran en mal estado, así como el adecentamiento de los espacios exteriores para hacer del contacto con el mar un “espazo de calidade e de uso público”.

En ese sentido, se actuará sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados que alberga seis edificaciones. La primera de ellas tiene 900 metros cuadrados y su usuario actual, el club de remo A Cabana, lo compartirá con el de San Felipe. En este inmueble se centralizarán los servicios principales, la administración y las zonas de entrenamiento, aunque ambas entidades mantendrán su autonomía; de hecho, cada uno utilizará en exclusiva una planta.

El inmueble 2 mantendrá su función actual, es decir, seguirá como pañol de embarcaciones, taller y almacenamiento de remos. Sí se procederá a sustituir la cubierta de lona.

El edificio 3, que es el que alberga al club de remo San Felipe, se limpiará de todos los anexos posteriores, por lo que el volumen será fiel al original. Interiormente se vaciará completamente para servir de almacén tanto al mismo club como al de vela. La nave que está pegada también se limpiará por completo, conservando únicamente los pórticos metálicos y la cubierta, para aumentar el espacio de almacenamiento.

Por otra parte, la edificación 5 se acondicionará para cuatro vestuarios del club de vela, dos aseos y un ambigú, para uso de las entidades y de la ciudadanía en general. El último inmueble es el que pertenecen al Grupo Bazán y al club de Actividades Subacuáticas, que mantendrá los espacios y su distribución, aunque sí se procederá a la limpieza y al saneamiento de sus fachadas y cubierta.

Paralelamente, la Xunta de Goberno adjudicó la dirección de obra a la UTE Proyfe-Montero Parapar por 35.000 euros y la dirección de ejecución de obra a Incosa, por menos de 34.000. El tercer lote, de coordinación de seguridad y salud lo prestará Ingeniería y Prevención de Riesgos, por 11.900 euros.