FeC reclama el arreglo del firme del Sánchez Aguilera para su uso como aparcamiento

Vehículos aparcados en el Sánchez Aguilera, en una imagen de archivo Daniel Alexandre

Ferrol en Común pide al gobierno local una “actuación sólida con investimento suficiente” para hacer de la explanada del Sánchez Aguilera una zona de estacionamiento segura que acabe con el “caos circulatorio” de las últimas semanas.

La formación liderada por Jorge Suárez afirma que la cesión de parte del espacio que durante los últimos años se ha destinado a aparcamiento a la adjudicataria de la reurbanización de la calle Rubalcava ha reducido considerablemente la superficie para este fin, provocando “conflitos diarios”.

En esa línea, FeC recuerda que el Sánchez Aguilera es el “núcleo central para o aparcadoiro disuasorio das persoans que veñen ao barrio da Magdalena a traballar e facer xestións, nomeadamente para aqueles que non se poden permitir o pagamento dun aparcadoiro privado de alto custo económico”.

Pese a esta elevada demanda, dice FeC, la degradación del firme “é unha constante nos últimos anos”, con reformas “insuficientes”, por lo que cree que “fialo todo ao desenvolvemento do PERI e á finalización das obras de Rubalcava, supostamente en decembro, inutiliza este espazo imprescindible durante demasiados meses, e máis cos retrasos que veñen sufrindo estes proxectos”.