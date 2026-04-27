El virtuoso polaco Rafał Blechacz actúa con la Sinfónica de Galicia en un concierto de éxitos clásicos

La Sinfónica de Galicia, este año en el Auditorio de Ferrol Emilio Cortizas

Cualquier persona que piense en música clásica, siendo entendida o no en el “mundillo”, recordará melodías tan populares como la de la quinta Sinfonía de Beethoven y la de su Concierto para piano nº 3. Este último es el que interpretará este jueves 30 en el Auditorio de Ferrol el pianista polaco Rafał Blechacz, como solista en la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con Víctor Pablo Pérez a la batuta.

La última propuesta de la Sociedad Filarmónica Ferrolana ofrecerá al público un concierto que incluye lo que se podrían llamar “grandes éxitos” de la denominada música clásica. Así, la organización va abriendo boca al Año Beethoven, que se conmemorará en el próximo 2027 con motivo de su bicentenario.

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Este es uno de los conciertos más esperados de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia, que también interpretará la obra ‘Soedades’ del compositor romántico coruñés Marcial del Adalid, cuando precisamente este 2026 se cumplen también 200 años, desde su nacimiento.

Blechacz es, hasta el momento, el único pianista del mundo que ha ganado los cinco primeros premios del International Frédéric Chopin Piano Competition. El artista, habitual del sello discográfico Deutsche Grammophon, actuará en Ferrol de la mano de una de las dos grandes orquestas gallegas que la Filarmónica Ferrolana suele traer al Auditorio, completando una oferta musical que también incluye conciertos exclusivos de música de cámara en el Jofre.