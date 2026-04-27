El programa educativo ‘Capitán Mareas’ llega a las lonjas de Ferrol y Fene

Los alumnos del CEIP Virxe do Mar en la lonja ferrolana Cedida

La lonja ferrolana recibió este lunes la visita del ‘Capitán Mareas’, el programa educativo impulsado por Vegalsa-Eroski y que tiene como objetivo promover el consumo de producto del mar y dar a conocer la actividad pesquera local entre los más jóvenes de la zona.

En esta jornada fue el alumnado del CEIP Plurilingüe Virxe do Mar de Narón –un total de 32 alumnos de 4º de Primaria– el que tuvo la oportunidad de conocer el trabajo de la flota pesquera de la Cofradía de Pescadores de Ferrol de la mano de su guardapesca, Luís Ángel Permuy López, y del percebeiro, Jesús Outes da Silva, conocido como ‘Meiro’.

Los niños y niñas pudieron informarse de cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados y profundizar en la importancia de llevar una alimentación saludable y consumir productos de temporada.

'Capitán Mareas' Cedida

La visita tuvo su vertiente gastronómica, con la posibilidad de probar una original receta de piruleta de vieira, elaborada, paso a paso, por el chef de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro.

El programa continuará este martes en Fene, con la participación de un grupo de 31 alumnos de 3º y 4º de Primaria del CEIP Plurilingüe O Ramo, del mismo municipio.

Los escolares estarán acompañados en esta ocasión del presidente de la Cofradía de Pescadores de Barallobre, Jorge López, y disfrutarán del taller gastronómico en el que elaborarán y podrán probar una lasaña de zamburiñas.

Capitán Mareas Cedida

La edición celebrada estos días es la decimocuarta parada del ‘Capitán Mareas’ en las longas gallegas, tras su inauguración en Ribeira. En total, en este recorrido de 2026 hará 24 paradas para que hasta 700 escolares gallegos y asturianos visiten su lonja más cercana, entre las que se encuentra además de Ferrol y Fene, la de Cedeira, en esta comarca, y las de Ribeira, Malpica, Laxe, Burela, Fisterra, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega.

El proyecto, impulsado por Vegalsa-Eroski, cuenta con el respaldo de los Grupos de Acción Local Pesqueira A Mariña-Ortegal, Costa da Morte, Golfo Ártabro Norte, Ría de Arousa, Golfo Ártabro Sur, Ría de Vigo-A Guarda, Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia, Costa Sostible y del Ceder Navia-Porcía.