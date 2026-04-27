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Apego pola lingua

El programa de espectáculos infantiles Apego continúa en Ferrol en la capilla del Torrente Ballester

‘Contos debuxados, debuxos contados’ será la obra que se presentará este martes 28

Redacción
27/04/2026 18:56
Caxoto, de A Trastenda dos Contos, en el Torrente Ballester con el ciclo Apego, en 2025
Caxoto, de A Trastenda dos Contos, en el Torrente Ballester con el ciclo Apego, en 2025
Daniel Alexandre
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A Trastenda dos Contos dará continuidad este martes 28, a las 18.00 horas en la capilla del Torrente Ballester, al programa de espectáculos infantiles en gallego Apego. Después de haber llevado el año pasado a este escenario ‘Unha noite no muíño’, el contador de cuentos Caxoto y el ilustrador Marc Taeger se unirán en escena para dar a conocer al público familiar (con pequeños a partir de 4 años) el peligroso experimento que llevan a cabo en ‘Contos debuxados, debuxos contados’.

Con el lema de ‘Apego pola lingua, pola vida’ se desarrolla este ciclo, que se reparte entre este escenario y el centro cívico de Caranza, coincidiendo en distintos martes de la primavera.

Después de la propuesta de este martes, que se inspira en la fusión del texto escrito con la ilustración para unir esta última a la palabra contada, será el turno de Trémola Teatro. La compañía representará, en el mismo escenario y horario, el 5 de mayo, ‘As letras que voan con nome de muller’, un cuentacuentos que acerca a los espectadores a la figura de la escritora homenajeada por el Día das Letras Galegas de este año, Begoña Caamaño, al mismo tiempo que se realiza un repaso por los nombres femeninos que fueron reconocidos por la Real Academia en anteriores conmemoraciones del 17 de mayo.

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