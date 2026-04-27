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Ferrol

El IES Saturnino Montojo se clasifica para la final de la I Liga Escolar de Debate

El grupo del centro ferrolano se impuso en la segunda fase tras superar la provincial el pasado mes de marzo

Redacción
27/04/2026 22:43
ies montojo liga debate
El grupo de debate del IES Saturnino Montojo
Cedida
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El grupo de debate del IES Saturnino Montojo de Ferrol estará en la final de la I Liga Escolar de debate promovida para centros públicos de Galicia. 

El centro educativo de la ciudad naval era el único de Ferrol y comarca que participaba en esta competición y el pasado 25 de marzo se impuso en A Coruña en la fase provincial. En la jornada de ayer tuvo lugar la clasificación para la fase final de la Liga y de nuevo el grupo de debate local se impuso en esta segunda parte, celebrada en Santiago de Compostela, al vencer al IES Ribadeo Dionisio Gamallo y al IES Terra de Xaias

La iniciativa de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP se impulsa dentro de las actuaciones encaminadas al refuerzo de la competencia lectora y está pensada como un foro de discusión a través del cual los estudiantes pueden mejorar su oratoria y la exposición de argumentos. También promueve valores como la resolución de conflictos mediante el diálogo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo.

La preparación del debate hace necesario trabajar la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, al tiempo que se desarrolla el pensamiento crítico.

El Saturnino Montojo, único centro de Ferrolterra en la liga de debate escolar de la Xunta

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Por esta razón, desde el equipo directivo del Saturnino Montojo se ha dado públicamente la enhorabuena tanto a las docentes coordinadoras como a las alumnas participantes.

Cada centro participó con un equipo de debate, formado por cuatro alumnos de 3º y 4º de la ESO, o combinado de ambos niveles.

El instituto ganador de la fase final de la I Liga escolar de debate recibirá un reconocimiento especial por el esfuerzo y el trabajo realizado por el alumnado.

Además, los coordinadores de esta actividad y los docentes de apoyo del grupo obtendrán un certificado de innovación educativa con una equivalencia de 30 y 20 horas, respectivamente, de formación permanente del profesorado.

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