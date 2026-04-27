El Camino Inglés a Compostela ya está indicado en Southampton

Actoi celebrado en Southampton Cedida

Southampton se une desde este lunes a las localidades inglesas de Finchale, Reading y Winchester que cuentan con un mojón indicativo del Camino Inglés, reforzando así la conexión de las rutas marítimas que unían Reino Unido y Galicia.

Representantes de la Xunta –el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles–, Diputación y Asociación de Concellos do Camiño Inglés –Bernardo Fernández y Antonio Leira– participaron en este acto que concluye un fin de semana en el que el Camino a Santiago de Compostela se promovió en una feria en Reading.

Mojón del Camino Inglés Cedida

El acto comenzó en Bargate, la antigua puerta medieval de la ciudad, y tuvo su acto central en la iglesia de Holyrood, donde se instaló el mojón.

En lo que va de año ya recorrieron el camino a Compostela más de 2.100 peregrinos británicos, lo que supone un incremento del 22% y se otorgaron 65.200 ‘compostelas’, un 12% más que en el mismo periodo del año pasado.