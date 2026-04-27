El 30% de la vivienda de Ponte das Cabras será de protección pública

A la izquierda, la parcela de Camiño de Barbeito, una de las tres que se desarrollarán Daniel Alexandre

El gobierno local aprobó este lunes de manera inicial la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal –PXOM– en el ámbito denominado Ponte das Cabras, una superficie de más de 76.000 metros cuadrados que se localiza entre el citado límite con el concello de Narón y toda la extensión de la Trinchera hasta los lindes con O Bertón y Ultramar, por la calle Venezuela. Son, en realidad, tres parcelas diferentes que compartirán un cambio de clasificación del suelo, pasando del que tenían desde septiembre de 1991, es decir, urbanizable, a urbano no consolidado. De ese modo, explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras la Xunta de Goberno Local, se procederá a “ordenar de xeito integral esta peza da cidade” para generar “novas oportunidades de crecemento e dinamización da economía” en un contexto de demanda de vivienda.

“Esta aprobación marca un antes e un despois nesta zona, que está en plena expansión”, añadió el regidor, que recordó que con el beneplácito de ayer a la modificación puntual se desbloquea una actuación que contemplaba la ordenación urbanística en septiembre de 1991 pero que “diferentes acontecementos foron dilatando a súa execución”, de ahí que se hiciese necesario “reiniciar un proceso de adaptación e nova redacción do planeamento” mientras la urbanización de este ámbito avanzaba en O Bertón y el Ensanche B, pero también en el propio polígono de A Gándara.

"Potenciador da economía"

El alcalde incidió en que el desarrollo de suelo urbano no consolidado “terá un carácter potenciador da economía local e das actividades existentes no contorno”, con lo que reforzará y completará “este espazo de transición” que se localiza entre el parque empresarial de A Gándara, el polígono de O Bertón y el entorno de la carretera de Castilla y la calle Venezuela.

Estos 76.000 metros cuadrados forman parte de lo que en 1961 se consideraba Ensanche B –Ultramar– pero que nunca se gestionaron ni ejecutaron. Por ello, señaló Rey Varela, no existe actualmente “ningún tipo de uso específico máis aló da expectativa da súa posta en valor como solo edificable” para desarrollar el planeamiento urbanístico vigente.

Uno de los aspectos más complejos de este desarrollo estará en la parcelación. Son cerca de un centenar –99, en concreto– de unidades catastrales cuyas superficies oscilan entre una de 8.550 metros cuadrados y la más pequeña, de apenas 18. En ese sentido, el primer edil precisó que hay 56 parcelas con menos de 500 metros cuadrados, 24 entre esa superficie y los 1.000, así como 18 entre los 1.000 y los 5.000 metros.

Además, la modificación no se limita únicamente a un cambio de la clasificación del suelo. Con respecto al documento de hace 35 años, la edificabilidad pasa de los cerca de 62.000 metros cuadrados a 73.736 y la de tipo residencial crece desde los 47.677 a los 62.561, un incremento que representa, dijo el alcalde, “unha oportunidade urbanística de grande importancia para a cidade” y, particularmente para “o futuro que teñen O Bertón e A Gándara”.

Tres parcelas distintas

El cambio divide toda la superficie en tres parcelas diferentes. La primera es la avenida de la Trinchera, que tiene una superficie de 27.349 metros cuadrados y con una edificabilidad de un metro cuadrado por esa misma unidad del polígono. La tipología de edificio será de bajo más cuatro plantas.

El polígono B se denomina Camiño de Barbeito, que conecta la carretera de Castilla con O Bertón por la calle Venezuela, tiene una superficie de 10.745 metros cuadrados y una edificabilidad de 80 centímetros cuadrados por cada 100 de parcela. En este caso, los inmuebles tendrán una altura máxima de 10 metros y un uso global “terciario-comercial”.

El polígono C, que se llamará calle Venezuela, tiene algo más de 34.300 metros cuadrados y, como la primera, tiene una edificabilidad de un metro cuadrado por cada metro cuadrado de parcela. También de la misma manera que el ámbito de la Trinchera, el tipo de edificio será de bajo más cuatro plantas.

El alcalde quiso recalcar que el 30% de las viviendas que se construirán tendrá algún tipo de protección pública y complementará “a oferta de vivienda levada a cabo pola Xunta no Bertón”. En ese sentido, José Manuel Rey recordó que hay en este nuevo barrio seis proyectos en marcha –dos de ellos en proceso de construcción– que generarán más de 350 viviendas.

Por último, las parcelas contarán con sus respectivas zonas verdes, que se localizarán en la franja paralela a la Trinchera, según precisó José Manuel Rey Varela.